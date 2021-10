Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare per la 11^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI VAL LA PENA METTERE IN CAMPO!

Alla vigilia della 11^ giornata di campionato, ecco che tornano al solito i nostri consigli per il Fantacalcio della Serie A: chi saranno i giocatori su cui puntare in questo fine settimana? Alla vigilia del fine settimana a dir il vero i dubbi degli allenatori come dei fantallenatori sono davvero tanti: siamo di ritorno da un duro turno infrasettimanale, che pure ha lasciato notevoli strascichi tra giocatori infortunati e non in condizione: senza dimenticare che non tutti gli allenatori hanno potuto optare per un turnover nelle ultime giornate e che pure la 11^ giornata ci riserva alcuni big match a cui serve arrivare pronti. Insomma dare i giusti consigli per il fantacalcio della serie A per questo fine settimana non sarà facile: pure proviamoci, prendono subito in mano l’elenco delle partite.

Cominciamo allora dai primi anticipi del sabato e dalla sfida tra Atalanta e Lazio dove pure i nostri riflettori sono puntati su Felipe Anderson che certo merita amplissima fiducia nel centrocampo di Sarri: attenzione a Duvan Zapata, che in gol contro la Sampdoria, ha il piede caldo. Per il match delle ore 18.00 invece tra Verona e Juventus, ricordiamo che pare sia intenzione di Allegri rinunciare a Morata, almeno dal primo minuto: Tudor schiererà solo i suoi titolari più in forma, come Simeone, che ha segnato 4 gol alla Lazio sette giorni fa e Barak che ha deciso pure l’ultimo pareggio con l’Udinese. Il quadro pure si chiude con il match tra Torino e Sampdoria ove speriamo di vedere segnali di miglioramento per Belotti: dovrebbe essere poi maglia da titolare oggi per il doriano Quagliarella, rimasto a riposo nell’ultimo turno di campionato.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Per i nostri consigli del fantacalcio della Serie A, ecco che poi arriviamo alle sfide che ci faranno compagnia domenica 31 ottobre 2021: da programma si comincerà subito alle ore 12.30 con la sfida tra Inter e Udinese, ove pur Inzaghi farà rientra i suoi titolari: occhio a Dzeko a caccia del sorpasso nella classifica dei marcatori di Serie A su Immobile, ma pure a Sanchez che sta facendo faville nelle ultime uscite. Per la fascia dei match delle ore 15.00 ecco poi l’incontro tra Fiorentina e Spezia, dove pure avrà l’occasione di brillante un bomber di razza come Dusan Vlahovic. Per l’incontro tra Genoa e Venezia, al Marassi sono riflettori puntati invece su Aramu, sempre solido come pure su Okereke, ma pure i rossoblu Caicedo e Destro: in Sassuolo-Empoli attenzione al jolly azzurro Cutrone, come pure a Raspadori, che continua ad avere la piena fiducia del tecnico Dionisi (ma Frattesi potrebbe di nuovo regalarci una sorpresa).

Proseguendo nei nostri consigli del Fantacalcio della Serie A eccoci poi alla sfida tra Salernitana e Napoli, dove pure consigliamo ancora di schierare l’azzurro Osimhen come anche Koulibaly, una certezza in difesa, specie di fronte l’attacco dei granata (che comunque giocheranno non avendo nulla da perdere). Per il big match delle 20.45 tra Roma e Milan invece mettiamo in evidenza Kjaer, di nuovo titolare e fresco di rinnovo di contratto, come anche Theo Hernandez rientrato dopo la quarantena: da valutare l’ingresso di Brahim Diaz, comunque guarito e attenzione anche all’ex del match El Shaarawy.



