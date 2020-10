Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare per la 6^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: PUNTARE SU SIMY E IL PAPU?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano sotto ai riflettori anche oggi, sabato 31 ottobre: comincia infatti oggi la sesta giornata del primo campionato italiano e dunque urge dare indicazione a tutti i fantallenatori in vista di un turno ricco di sorprese: chi sono i giocatori da schierare e chi sarebbe meglio lasciare oggi in panchina? Partiamo subito dai tre anticipi del campionato della Serie A e dunque dalla sfida tra Crotone e Atalanta cui apriremo il turno: qui il nome su cui vogliamo puntare forte oggi è Simy, mentre per la Dea sono occhi puntati sul Papu Gomez, di certo punto fermo dello schieramento di Gasperini e a cui lo spogliatoio si raccogliere per superare anche la delusione del pari rimediato in Champions League contro l’Ajax. In Inter Parma, sfida attesa alle ore 18 tra le mura di San Siro, mettiamo invece sotto ai riflettori un bomber di razza come è Romelu Lukaku e il suo capitano Samir Handanovic: nelle ultime uscite lo sloveno non è parso infallibile e con già 8 gol incassati, vorrà al piano presto riscattarsi e invertire il trend. Ultimo anticipo quello tra Bologna e Cagliari, previsto al Dall’Ara: nelle ultime uscite Nandez, Joao Pedro e Sottil stanno rimediando buone votazione tra i sardi, e oggi dovrebbero confermare l’ottimo stato di forma anche fuori casa.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE SFIDE DI DOMENICA

Proseguendo con i consigli di fantacalcio di Serie A, eccoci arrivati al programma di big match previsti domenica, per la sesta giornata del campionato. Si partirà dunque alle 12.30 con la sfida tra Udinese e Milan, dove ci sentiamo di mettere in copertina Gigio Donnarumma, come il solito Zlatan Ibrahimovic, vero gioiello per i fantallenatori che sono riusciti ad accaparrarselo all’asta. Di fila avremo poi le sfide tra Spezia e Juventus, dove il punto di riferimento sarà Morata e Kulusevski, come l’incontro Torino-Lazio, dove sarà difficile che arrivino buoni voti, tra il momento no dei granata e i tanti assenti annunciati in casa biancoceleste. Alle ore 18.00 sarà poi la volta di due big match e dunque Napoli-Sassuolo e Roma-Fiorentina: qui gli uomini da mettere in copertina in questa panoramica per i consigli di Fantacalcio di Serie A saranno Manolas e Caputo, come pure Pellegrini, Veretout e Castrovilli. Sarà poi il derby tra Sampdoria e Genoa a chiudere la domenica dedicata alla Serie A: qui il clima derby farà infiammare giocatori come Quagliarella e Perin.



