CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA TOP 11 DELLA 6^ GIORNATA

È nuovamente tempo dei consigli Fantacalcio Serie A: venerdì 27 settembre inizia la sesta giornata del campionato con l’anticipo Milan Lecce, e dunque dobbiamo schierare in campo la nostra Top 11 con il modulo 3-4-3, ipotizzando quali calciatori potrebbero portare a una vittoria nella vostra Lega di riferimento. In porta il gioco può risultare semplice: c’è Genoa Juventus e Michele Di Gregorio non ha ancora subito reti in campionato come tutta la Juventus, dunque la scelta rimane valida anche se Thiago Motta dovesse puntare su Mattia Perin, che avrebbe motivazioni extra affrontando un passato per lui importantissimo.

Per quanto riguarda i tre di difesa, spendiamo la nomina per Alessandro Buongiorno che sembra già essersi preso la difesa del Napoli; poi Matteo Gabbia, nomination quasi inevitabile visto il gol che ha deciso il derby sul filo di lana, spezzando la maledizione per il Milan. Terzo nome nel reparto arretrato, per i consigli Fantacalcio Serie A, quello di Gianluca Mancini, che come gli altri due gioca in casa: completiamo una difesa tutta italiana, l’ex Atalanta deve anche dare risposte a certi spifferi che lo vorrebbero tra i “cospiratori” per l’esonero di Daniele De Rossi, intanto domenica partita agevole perché la Roma è in casa contro il Venezia.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

Proseguiamo la nostra analisi sui consigli Fantacalcio Serie A con il centrocampo. In Parma Cagliari è pronta a brillare la stella di Adrian Bernabé, che ha già incantato nel campionato cadetto e che ora Fabio Pecchia sta lanciando anche al piano di sopra con buoni risultati. Gli stessi che sta avendo Matteo Guendouzi, che nella nuova Lazio di Marco Baroni è comunque rimasto insostituibile e infatti sembra essere l’unico centrocampista, tra i tanti, ad avere il posto garantito. Voglia di riscatto per Hakan Calhanoglu, che come tutta l’Inter ha giocato un derby non all’altezza; infine spendiamo il nome di Giovanni Fabbian, sia pure in una partita non semplice come quella contro l’Atalanta.

In attacco, chiudendo i consigli Fantacalcio Serie A, il primo nome è quello di Artem Dovbyk che sembra essersi sbloccato, e sappiamo quanto possa essere utile alla Roma che, ripetiamo, oggi gioca una partita abbordabile. Possiamo comunque scommettere anche sul ritorno al gol della Juventus: più che Dusan Vlahovic però citiamo Kenan Yildiz, che per diventare grande deve dimostrare di saper aiutare la squadra anche nelle situazioni più complicate. Per chiudere questo reparto offensivo per la sesta giornata citiamo Alvaro Morata: il Milan ospita il Lecce, lo spagnolo era andato in gol nell’esordio rossonero ma si era immediatamente dovuto fermare per infortunio, ora è pronto a fare quei gol che, pur non essendo mai tantissimi, ha sempre garantito in carriera.