Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 24^ giornata: chi schierare e chi no

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: NELLA JUVENTUS TANTI ASSENTI!

Eccoci in vista di un nuovo entusiasmante turno per il primo campionato nazionale e dunque non possono certo mancare oggi anche i nostri consigli per il Fantacalcio della serie A: quali sono i giocatori che vale la pena schierare nelle vostre squadre in questa 24^ giornata? Le scelte chiaramente non sono mai semplici, pur tenuto conto che parecchi giocatori sono stati impegnati anche in settimana con i turni delle Coppe UEFA: vediamo allora chi possiamo mettere in evidenza, partita per partita. Cominciamo dunque con le prime sfide della 24^ giornata di Serie A in programma questo sabato e dunque da Spezia e Parma: qui ricordiamo che Italiano dovrebbe preferire Erlic a Chabot, che non ha ben figurato contro la Fiorentina, mentre D’Aversa potrebbe confinare Nzola in panchina.

Per l’incontro tra Verona e Juventus, teniamo presente il gran numero di assenti che conta Pirlo alla vigilia del turno, da Chiellini a Cuadrado fino ad Arthur: in casa del Verona ecco invece Dimarco, di nuovo titolare dopo il turno di stop per squalifica.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: PER LE SFIDE DI DOMENICA

Proseguendo nel programma della 24^ giornata di campionato per i nostri consigli di Fantacalcio della Serie A, ecco che approdiamo all’incontro tra Sampdoria e Atalanta, con cui apriamo il calendario domenicale: qui certo non possiamo che mettere in evidenza il nome di Muriel, vero jolly e goleador dei più in forma (ricordiamo la rete anche contro il Napoli pochi giorni fa), come del doriano Quagliarella. Per il primo incontro delle ore 15.00 tra Crotone e Cagliari, ecco che Stroppa dovrebbe dare nuova chance alla coppia Di Carmine-Ounas, mentre Simy andrebbe verso un’altra panchina: per Inter Genoa, atteso sempre alle ore 15, potrebbe essere poi posto da titolare per Darmian, come pure per Vidal.

Proseguendo nel calendario mettiamo in evidenza la sfida tra Udinese e Fiorentina, dove certo ci sentiamo di consigliare dal primo minuto Vlahovic come pure Kouame: attenzione però ai bianconeri Zeegelar e Llorente, che non dovrebbero essere del match. Per la 24^ giornata, andiamo dunque sulla sfida tra Napoli e Benevento, dove pure saranno sempre tanti gli assenti annunciati in casa azzurra: unica nota lieta il ritorno di Koulibaly, che pure domenica dovrebbe venire affiancato da Maksimovic, già che da Rrahmani. Big match a chiusura di questo fine settimana sarà poi quello tra Roma e Milan: qui occhi puntati sulle certezze Mkhitaryan e Kessie, ma pure non ci sentiamo di consigliare Romagnoli, che certo non sta vivendo un gran momento di forma.

