Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 27^ giornata: su chi puntare?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE NELLA 27^ GIORNATA

Siamo pronti a vivere un nuovo bollente turno per il primo campionato nazionale ed è tempo dunque di esaminare i consigli di Fantacalcio della serie A per le sfide che ci faranno compagnia nella 27^ giornata. Il programma di questo fine settimana è ben fitto, ricordato che già oggi, venerdi 12 marzo 2021 saranno ben due gli anticipi che ci attenderanno: meglio non perdere tempo allora e vediamo quali saranno le nostre dritte per i match di questo weekend. Calendario alla mano ecco che partiremo forte già alle ore 15.00 con il primo anticipo tra Lazio e Crotone, dove ovviamente non possiamo che consigliare il numero 1 biancoceleste Reina come primo bomber Immobile (che cerca di sbloccarsi all’ultimo gol segnato col Cagliari): a seguire questa sera sarà spazio per Atalanta-Spezia, dove non ci sentiamo di consigliare l’intero reparto difensivo bianconero, che soffrirà non poco a Bergamo.

Sempre per gli anticipi della 27^ giornata, per i nostri consigli di Fantacalcio della Serie A, possiamo segnalare per il primo match di sabato tra Sassuolo e Verona (ore 15.00) i soliti Locatelli, Barak e Zaccagni (anche se nell’ultimo turno i due gialloblu non hanno brillato). Per Benevento-Fiorentina (ore 18.00) puntiamo invece su Glik e Vlahovic, con invece Scamacca (titolare visto che Destro è out) e Pereyra giocatori da cui ci attendiamo un’ottima valutazione in Genoa-Udinese.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE DRITTE PER LE SFIDE DI DOMENICA

Proseguendo nei nostri consigli per il Fantacalcio della Serie A, ecco che tocca ora dare uno sguardo più da vicino alle sfide della 27^ giornata che ci faranno compagnia questa domenica. Si partirà presto alle ore 12.30 con l’incontro tra Bologna e Sampdoria, dove pure ci attendiamo buone valutazioni da Soriano come da Palacio, e pure dal doriano Gabbiadini, fresco di gol contro il Cagliari. Per il primo incontro delle ore 15.00 tra Parma e Roma non possiamo non mettere in evidenza il nome di El Sharaawy, atteso nuovo titolare dopo il riposo occorso in settimana in Coppa: attenzione poi ad Eriksen, che in Torino-Inter dovrebbe ben meritare nuova fiducia da parte di Antonio Conte. Seguendo la lista ricordiamo che alle ore 18.00 sarà spazio per Cagliari-Juventus e per i consigli di Fatacalcio della serie A i nomi da mettere in evidenza sono quelli di Chiesa come di Demiral, tra i giocatori più in forma nello spogliatoio di Pirlo. Per Milan-Napoli, ultimo incontro del turno occhio alla lunga lista di assenti e casi dubbi che i due club registrano anche oggi,



