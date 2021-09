Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per le sfide della 6^giornata: chi schierare?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ATTENZIONE A DUMFRIES E GOSENS

Di nuovo in campo per un nuovo turno del campionato, ecco che oggi tornano anche i nostri consigli per il fantacalcio della Serie A, per le sfide della sesta giornata. Dopo sole poche ore dall’ultimo incontro del precedente turno, per i fantallenatori è già tempo di stilare i propri undici: serve dunque andare a vedere possibili certezze e giocatori invece da tenere in panca per questo fine settimana, ben consapevoli che, visto il calendario ben fitto, ballottaggi e dubbi saranno parecchi per tutti gli allenatori.

Cominciamo allora subito, consultando il calendario della sesta giornata e partiamo dalla sfida tra Spezia e Milan, dove ci si si attende ancora un’ottima prestazione da Verde, come ovviamente dal rossonero Theo Hernandez, che ha deciso anche l’ultimo scontro col Venezia, pochi giorni fa. Nel derby Inter Atalanta, previsto oggi alle ore 18.00 attenzione a Dumfries come pure a Gosens, gran bomber della Dea, mentre nell’ultimo scontro alle ore 20.45 tra Genoa e Verona sono Destro e Ilic (assistman contro la Salernitana) i big su cui puntare per il fantacalcio della Serie A.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE SFIDE DI DOMENICA

Proseguendo nei nostri consigli per il fantacalcio della Serie A ecco che arriviamo ai match messi in programma questa domenica per la sesta giornata: cominciamo allora da Juventus-Sampdoria, previsto alle ore 12,30 dove tra i big teniamo presente Morata, di nuovo titolare dopo un turno di stop. Per gli incontri delle ore 15.00 e dunque Empoli-Bologna, Sassuolo-Salernitana e Udinese-Fiorentina, i nomi che consigliamo sono certo quello di Djuricic e Consigli per i neroverdi, come pure di Vlahovic, che contro i friulani potrebbe ancora sorprenderci, ma non dimentichiamo l’azzurro Stulac, a segno con il Cagliari pochi giorni fa e il felsineo Arnautovic, ormai jolly nelle mani di Mihajlovic.

Per il derby tra Lazio e Roma delle ore 18.00 ecco che saranno colpi sicuri nomi come quelli di Immobile e Abraham, ma attenzione anche a Zaniolo, che dovrebbe comunque essere titolare. In conclusione del turno ecco il match alle ore 20.45 tra Napoli e Cagliari, dove invece puntiamo forte su Ospina, e il posticipo del lunedi tra Venezia e Torino, con Bremer e Aramu in gran spolvero.



