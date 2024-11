VIDEO E HIGHLIGHTS EMPOLI COMO: LA SINTESI

Video Empoli Como che racconta un primo tempo privo di emozioni e di sussulti offensivi sia da un lato che dall’altro. La gara inizia bene con la conclusione di Andrea Belotti dopo appena tre minuti con un tiro che termina fuori con grande potenza. Tra le occasioni migliori si annovera lo strappo in velocità di Gyasi e che ha tentato di servire in mezzo i compagni, trovando l’opposizione di Dossena in spaccata. Primo tempo avaro di emozioni con due formazioni che preferiscono studiarsi.

Succede tutto nel secondo tempo con la rete della vittoria che porta la firma di Pietro Pellegri. La scelta di mister Roberto D’Aversa è corretta. Per l’attaccante ex Torino prima titolarità in campionato. Destro ad incrociare che non ha lasciato scampo al portiere Reina, con il pallone deviato anche da Dossena. Nel finale ci prova il Como ma un super Viti chiude la strada in spaccata negando un facile tap-in ai lombardi. Vittoria per l’Empoli che sale ancora in classifica e continua a stupire.

VIDEO EMPOLI COMO: GOL E HIGHLIGHTS