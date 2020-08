Conte via dall’Inter?/ Graziani: Antonio ha sbagliato, prenderei… (esclusiva)

Antonio Conte rimarrà all’Inter? Dopo la sconfitta col Siviglia in Europa League il futuro del tecnico salentino è sempre più in bilico e l’incontro con i vertici di Suning potrebbe chiarire

le idee definitivamente. Dalla sua parte giocano i risultati di una stagione comunque molto buona con l’Inter, con il secondo posto in campionato a un solo punto dalla Juventus e la finale in Europa League, la prima dopo 21 anni di una squadra italiana. Dall’altra ci sono tutavia i rapporti tesi con la società, emersi soprattutto dopo la sfuriata post Atalanta Inter, il suo carattere fumantino e forse la voglia di lasciare l’Inter dopo una sola stagione, nonostante un contratto triennale. Antonio Conte potrebbe però lasciare tutto per la famiglia e al suo posto potrebbe arrivare Massimiliano Allegri. Per saperne di più abbiamo sentito Francesco Graziani in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede il futuro di Conte all’Inter? Penso che la società potrebbe decidere veramente di mandarlo via dopo tutte le sfuriate. Dopo l’Atalanta Conte si era sfogato, ma poi cosa cambia arrivare secondi invece che quarti… Non capisco certe sue uscite, è un modo di essere che non condivido.

C’è la possibilità di un riavvicinamento tra le due parti? Non credo, se fossi l’Inter non lo terrei più. Conte è un ottimo tecnico ma non può permettersi certi atteggiamenti. Lui è pagato dall’Inter e al di là dello stipendio che prende certe cose bisogna evitarle di dirle. Poi i chiarimenti tra allenatore e club si fanno faccia a faccia, è questa la cosa giusta in ogni situazione!

Ci potrebbe essere qualche altro motivo di frattura a cui fa riferimento il tecnico nerazzurro, magari non sentirsi tutelato nella vita privata? Se Conte aveva ricevuto delle minacce l’Inter cosa poteva farci, non si può certo controllare il gesto di uno squilibrato…

In ogni caso come giudica la stagione di Conte all’Inter? Una stagione si giudica dai successi e Conte ha fatto secondo in campionato e secondo in Europa League. Se avesse incontrato Mourinho, il tecnico portoghese gli avrebbe detto “zeru tituli”, nel calcio conta vincere non arrivare secondi…

Chi potrebbe arrivare al posto del tecnico salentino? Conte se ne andrà, dovrebbe arrivare Allegri o magari Spalletti che ha ancora un anno di contratto. Un tecnico che si limita solo a diatribe calcistiche.

E cosa farà Conte? Ha detto che dovrebbe scegliere se dedicarsi alla famiglia e lasciare perdere il calcio per il momento… (Franco Vittadini)



