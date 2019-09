Coppa del mondo di Rugby 2019/ Parte oggi in Giappone la sfida agli All Blacks

Inizia oggi, in Giappone, la coppa del mondo di rugby 2019. Si tratta della ventesima edizione del torneo intercontinentale della palla ovale, e la manifestazione prenderà il via con la sfida fra la nazionale nipponica padrona di casa, e quella russa. Dal 1987 fino al 2007 hanno vinto due volte l’Australia e il Sudafrica, una l’Inghilterra e una la Nuova Zelanda. Ma nelle ultime edizioni è sempre stato successo degli All Blacks, che tanto per cambiare, partono anche in questa occasione da grandi favoriti. Come ricorda l’edizione online di Repubblica, la coppa del mondo di rugby che prende il via oggi appare comunque la più equilibrata degli ultimi tempi, se non addirittura di sempre. Vi sono almeno quattro squadre che potrebbero alzare al cielo il prestigioso trofeo, a cominciare dalla nazionale del Sud Africa, che ha da poco fatto suo il Rugby Championship, conosciuto anche come Quattro nazioni. Come dimenticarsi poi dell’Irlanda, o del Galles, che invece ha conquistato il Se Nazioni. Rimanendo in zona, da non sottovalutare l’Inghilterra, mentre Australia e Francia potranno dire la loro.

COPPA DEL MONDO DI RUGBY 2019: I NUMERI DEGLI ALL BLACKS

Come detto sopra, però, la Nuova Zelanda è ancora una volta la grande favorita, presentandosi nell’estremo oriente con numeri da paura: 141 incontri giocati negli ultimi 10 anni, di cui 121 vinti, per una percentuale pari all’85.8%. Quattro invece quelli pareggiati con sole sedici sconfitte. Sette le mete realizzate ad ogni match, a fronte di una subita. C’è da dire, però, che nell’anno 2019 è stata sconfitta già tre volte, precisamente contro Sudafrica, Irlanda e Australia, con l’aggiunta di un pari, sempre con Sudafrica, e di altre due vittorie sofferte (Inghilterra, Argentina). Nel dettaglio la Coppa del mondo di Rugby 2019 prevederà quattro diversi gironi da cinque squadre, con le prime due che passeranno il turno e si qualificheranno ai playoff. Si inizia oggi alle ore 12:30 italiane, con la sfida dell’Aijinomoto Stadium di Chofu fra Giappone e Russia, e si chiuderà il prossimo 2 novembre con la finalissima di scena all’International Stadium di Yokohama.

COPPA DEL MONDO DI RUGBY 2019: I GIRONI

Il girone senza dubbio più equilibrato sembrerebbe il Gruppo C, quello formato da Inghilterra, Francia ed Argentina, con l’aggiunta di Stati Uniti e Tonga. Attenzione anche al Girone A, con Irlanda, Giappone, Scozia e Samoa. La Nuova Zelanda è invece stata inserita nel Gruppo B, dove troviamo anche la nostra Italia e il Sudafrica: durissima per gli azzurri riuscire a qualificarsi fra le prime due del girone. Ovviamente saranno tantissime le stelle in campo, a cominciare da Ardie Savea degli All Blacks, dall’inglese Curry e dal sudafricano Kolbe. In Italia, invece, attenzione a Nasi Manu della Benetton Treviso, che dopo una delicata operazione e un ciclo di chemioterapia, è tornato ad allenarsi per poi ricevere la grande chiamata della nazionale per il mondiale. Per la cronaca, gli azzurri esordiranno domenica 22 settembre alle 07:15 contro la Namibia.



