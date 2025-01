COPPA DEL MONDO DI SCI 2025, GUSTAV THOENI PARLA DI BRIGNONE E GOGGIA (ESCLUSIVA)

Federica Brignone superstar in una stagione eccezionale. Il suo record di 32 successi, la sciatrice italiana più vincente in Coppa del Mondo; la possibilità di vincere per la seconda volta la classifica generale dopo la stagione 2019–2020, i successi in discesa libera, specialità dove non aveva ancora gustato il sapore della vittoria. Un’atleta veramente completa ormai, Federica Brignone sta facendo grandi cose e la Coppa del Mondo di sci 2025 non sembra impossibile da raggiungere.

Con Sofia Goggia che dopo l’infortunio è tornata ad altissimi livelli, la sciatrice bergamasca è l’altra protagonista dei successi della squadra femminile azzurra. La rivale più pericolosa per la conquista della Coppa di cristallo per Brignone dovrebbe essere Lara Gut, magari anche Camille Rast, Sara Hector o Zrinka Ljutic, oltre alla stessa Goggia. Ma adesso arrivano i Mondiali di sci alpino a Saalbach in Austria dal 4 al 16 febbraio, dove i successi di Brignone e Goggia potrebbero essere confermati. Per parlarne abbiamo sentito Gustav Thoeni in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Federica Brignone superstar, come giudica la sua stagione? Molto bene, sta dimostrando di essere una grande sciatrice. Sta disputando una grande Coppa del Mondo.

Secondo lei è diventata una sciatrice ancora più completa, cosa pensa dei suoi successi in discesa libera? Federica è veramente una sciatrice completa, va bene in gigante, in Super G, in discesa libera. Ed è anche vero che chi fa il gigante è avvantaggiato ad andare bene in discesa.

Ha possibilità di vincere la Coppa del Mondo? Ci sono ancora tante gare, ma la possibilità c’è per Federica, aspettiamo quindi e poi vedremo.

Quali saranno le sue rivali più pericolose? C’è la Gut, naturalmente la Goggia, la Shiffrin, la Rast, la Hector. Queste dovrebbero essere le rivali più pericolose per la vittoria in Coppa del Mondo della Brignone.

E del ritorno ad alti livelli di Sofia Goggia cosa pensa? Molto bello, Sofia è tornata a livelli altissimi dopo l’incidente. Una grande cosa veramente le sue vittorie, i suoi successi.

Come vede invece i risultati delle altre atlete della squadra azzurra? La squadra azzurra si sta comportando bene, magari ci aspettavamo più dalla Bassino, ma anche lei sta facendo buoni risultati.

Risultati che fanno sperare per i prossimi Mondiali di Saalbach, ci si aspetta grandi cose dalle nostre azzurre… Speriamo di vincere tante medaglie, di portare a casa tanti successi. Le possibilità ci sono, non possiamo che andare a questi Mondiali con una squadra italiana in grado di fare ottimi risultati. (Franco Vittadini)