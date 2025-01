DIRETTA DISCESA GARMISCH: LE AZZURRE IN VETTA ALLA CLASSIFICA!

Oggi sabato 25 gennaio 2025 sarà un giorno a tutta velocità per gli amanti dello sci, aperto dalla diretta discesa Garmisch per la Coppa del Mondo di sci femminile che vede Federica Brignone e Sofia Goggia occupare le prime due posizioni della classifica di specialità, quindi anche nella celebre località tedesca sono altissime le ambizioni delle nostre campionesse, con Brignone che è anche leader della classifica generale di Coppa del Mondo e di conseguenza sogna davvero in grande, anche se l’olimpionica bergamasca punta a strapparle almeno il pettorale rosso della specialità.

Arriviamo da enormi soddisfazioni nelle libere che hanno preceduto la diretta discesa Garmisch, citiamo subito naturalmente il ricordo più fresco, cioè quello di Cortina, appena una settimana fa, con la vittoria di Sofia Goggia e il terzo posto di Federica Brignone, per un fantastico podio per due terzi italiano in casa nostra, all’ombra delle Dolomiti e sulla pista che fra un anno sarà olimpica. Adesso ecco il terzo weekend consecutivo dedicato alla velocità, sulla pista Kandahar in discesa manca ancora la vittoria alle nostre campionesse, per cui dalle ore 10.15 non prendete altri impegni, perché sarà il momento in cui inizierà la diretta discesa Garmisch…

DISCESA GARMISCH IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Con le Azzurre dominanti, la diretta discesa Garmisch in tv sarà giustamente visibile su Rai 2 in chiaro, oltre che su Eurosport per gli abbonati; la diretta streaming video sarà per tutti su Rai Play oppure tramite Discovery + con Sky Go e Dazn.

DIRETTA DISCESA GARMISCH: LE NOSTRE CAMPIONESSE E LE LORO RIVALI

Nella diretta discesa Garmisch non è quindi per patriottismo che mettiamo le campionesse Azzurre al centro della nostra attenzione. Federica Brignone sta vivendo la stagione senza dubbio migliore della sua vita per quanto riguarda la discesa, due settimane fa a Sankt Anton aveva colto la prima vittoria nella specialità e naturalmente i tanti punti raccolti in discesa sono fondamentali per il suo primato generale. Per Sofia Goggia invece Sankt Anton è stata da dimenticare, ma per il resto ci sono il secondo posto di Beaver Creek al rientro nel Circo Bianco e la vittoria di Cortina, quindi anche per la bergamasca il rendimento è altissimo in quella che è la sua specialità d’elezione.

Detto che naturalmente tifiamo anche per le altre Azzurre, da una Elena Curtoni in grande crescita (ma soprattutto in super-G) a una Laura Pirovano che davvero meriterebbe il podio, dobbiamo adesso citare le principali rivali nella diretta discesa Garmisch. Va detto che solo Brignone e Goggia sono salite sul podio più di una volta a testa, c’è naturalmente Cornelia Huetter che aveva vinto sulla Birds of Prey ma nelle ultime settimane non è stata al top, poi Lara Gut-Behrami, anche perché la ticinese dovrebbe essere la rivale più pericolosa anche in ottica Coppa del Mondo generale, mentre Ester Ledecka e Kajsa Vickhoff Lie sono sempre molto pericolose, anche se in genere la continuità non è il loro punto forte.