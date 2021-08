Coppa Italia 2021-2022 / Le designazioni arbitrali delle partite dei trentaduesimi

L’Aia ha comunicato le designazioni di arbitri, assistenti, quarto uomo, Var e assistenti Var delle partite di Coppa Italia 2021-2022. Le nomine, decise dal designatore della CAN A-B dell’Associazione italiana arbitri Gianluca Rocchi, riguardano le gare valide per i trentaduesimi della nuova edizione. La giornata di Coppa Italia si giocherà nel fine settimana con le partite spalmate su quattro giorni da venerdì 13 a lunedì 16 agosto.

In campo le squadre di Serie A che si sono piazzate dalla nona alla diciassettesima posizione lo scorso anno, le neopromosse e alcuni club di B. Si parte il 13 agosto con Davide Ghersini di Genova in Pordenone-Spezia alle ore 17.45 a Lignano, per poi chiudere il 16 agosto con Sampdoria-Alessandria alle ore 21.00 che sarà arbitrata da Andrea Colombo di Como.

Qui il programma completo:

Venerdì 13 agosto 2021

PORDENONE – SPEZIA 13/08 h. 17.45 a Lignano

GHERSINI

DELLA CROCE – SACCENTI

IV: FONTANI

VAR: AURELIANO

AVAR: BINDONI

GENOA – PERUGIA 13/08 h. 18.00

RAPUANO

BRESMES – CECCON

IV: FIERO

VAR: BANTI

AVAR: RASPOLLINI

UDINESE – ASCOLI 13/08 h. 20.45

GARIGLIO

LO CICERO – MORO

IV: PERENZONI

VAR: CHIFFI

AVAR: RANGHETTI

FIORENTINA – COSENZA 13/08 h. 21.00

CAMPLONE

BOTTEGONI – BERTI

IV: SCATENA

VAR: VALERI

AVAR: VOLPI

Sabato 14 agosto 2021

BENEVENTO – SPAL 14/08 h. 17.45

COSSO

ROCCA – PAGNOTTA

IV: LONGO

VAR: NASCA

AVAR: MARINI

CITTADELLA – MONZA 14/08 h. 18.00

DI MARTINO

VALERIANI – CIPRIANI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: ORSATO

AVAR: ROSSI L.

H. VERONA – CATANZARO 14/08 h. 20.45

PAIRETTO

CECCONI – SECHI

IV: CALDERA

VAR: SOZZA

AVAR: PAGANESSI

CAGLIARI – PISA 14/08 h. 21.00

MANGANIELLO

DEI GIUDICI – GROSSI

IV: DI GRACI

VAR: MARIANI

AVAR: MARGANI

Domenica 15 agosto 2021

EMPOLI – VICENZA 15/08 h. 17.45

SACCHI

ZINGARELLI – PAGLIARDINI

IV: PETRELLA

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

PARMA – LECCE 15/08 h. 18.00

SERRA

MONDIN – VIVENZI

IV: MONALDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI

VENEZIA – FROSINONE 15/08 h. 20.45 a Ferrara

PRONTERA

BACCINI – GALETTO

IV: GALIPO’

VAR: FABBRI

AVAR: TOLFO

TORINO – CREMONESE 15/08 h. 21.00

AYROLDI

MASSARA – ROSSI M.

IV: TREMOLADA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINELLI

Lunedì 16 agosto

CROTONE – BRESCIA 16/08 h. 17.45

MASSIMI

CAPALDO – VIGILE

IV: ACANFORA

VAR: MARINI

AVAR: NASCA

BOLOGNA – TERNANA 16/08 h. 18.00

ZUFFERLI

PRENNA – CIPRESSA

IV: RICCI

VAR: DIONISI

AVAR: DI PAOLO

SALERNITANA – REGGINA 16/08 h. 20.45

FOURNEAU

CARBONE – LANOTTE

IV: RUTELLA

VAR: DI BELLO

AVAR: MARCHETTI

SAMPDORIA – ALESSANDRIA 16/08 h. 21.00

COLOMBO

DI IORIO – AFFATATO

IV: GIORDANO

VAR: MARINELLI

AVAR: MAZZOLENI



