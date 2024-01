Coppa Italia 2023-2024, il calendario dei quarti di finale/ Il derby Lazio-Roma mercoledì 10 alle 18:00

Sono stati ufficializzati da parte della Lega Serie A, gli orari e le date riguardanti i quarti di finale di Coppa Italia 2023-2024. Dopo la vittoria tennistica della Juventus contro la Salernitana di ieri sera, match vinto dai bianconeri con il risultato finale di 6 reti a 1, il quadro delle 8 squadre che hanno passato il turno è delineato, ed è composto da Juventus, appunto, Milan, Lazio, Roma, Atalanta, Fiorentina, Bologna e infine Frosinone.

Quattro le sfide in programma, a cominciare da quella fra la Viola e gli emiliani, due fra le squadre che meglio si stanno comportando in questa prima parte di campionato, e che si incontreranno martedì sera, 9 gennaio 2024, alle ore 21:00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, gara trasmessa in diretta televisiva su Canale 5. Mercoledì 10 sarà invece la volta del match più atteso, il derby capitolino Lazio-Roma in programma allo stadio Olimpico e trasmessa su Italia Uno alle ore 18:00. Alle 21:00 dello stesso giorno, invece, dallo stadio San Siro di Milano spazio al match fra i padroni di casa del Milan, reduci dalla bella vittoria sul Cagliari, e dall’Atalanta, gara trasmessa in diretta televisiva su Canale 5.

COPPA ITALIA, GLI ORARI DEI QUARTI DI FINALE: JUVENTUS-FROSINONE GIOVEDI’

Infine a completare il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia, spazio alla partita fra Juventus e Frosinone in programma giovedì 11 gennaio alle ore 21:00 e trasmessa in diretta televisiva molto probabilmente su Canale 5 (il canale è ancora da definire).

Come già accennato sopra la gara clou sarà senza dubbio il derby di Roma, con i giallorossi di José Mourinho che sono approdati dopo una vittoria sofferta contro la Cremonese per due a uno, giunta in rimonta e in totale emergenza infortuni, con Cristante schierato centrale di difesa per l’assenza di titolari. La Lazio, invece, ha battuto di misura il Genoa fra le mura domestiche con il risultato di una rete a zero.

