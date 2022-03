Corinna Betsch, chi è mamma Mick Schumacher/ “Schumi è salvo anche grazie a lei”

“Ho parlato con la mamma per tenerla informata. Anche lui ha parlato con lei, siamo stati fortunati“. Günther Steiner, team principal della Haas ha rivelato di aver parlato con Corinna Betsch, mamma di Mick Schumacher e moglie di Schumi, dopo l’incidente del pilota tedesco durante le qualifiche del Gp di Arabia Saudita di Formula 1. Sarà stata sicuramente tanta la paura per lei, che dopo aver seguito il marito per tanti anni, ha assistito a distanza ad un incidente del figlio. Quindi, è stato fondamentale per lei sapere come sta il figlio. Ma Corinna Betsch è una donna super forte, lo ha dimostrato in questi ultimi anni in cui si è dovuta occupare del marito dall’incidente del 29 dicembre 2013.

Non è un caso se Jean Todt ripete che se Michael è sopravvissuto è grazie al lavoro dei medici e a Corinna. Lady Schumi è una donna speciale, dotata di una forza d’animo che è un marchio di fabbrica della famiglia. Sempre in ombra, mai disposta a mostrarsi, è diventata un capo famiglia coraggioso, dovendo gestire la convalescenza complicata del marito.

CHI E’ CORINNA BETSCH, CAPO FAMIGLIA SCHUMACHER

Dopo l’incidente sulla neve di Michael Schumacher ha allestito una clinica in casa. Ha venduto tutti i beni per lei superflui, come aereo privato e case di vacanza in Francia e Norvegia, per dedicarsi completamente al marito e ai loro due figli, Gina Maria e Mick, con l’aiuto di Sabine Khem, che del marito era stata manager ed addetta stampa. Non ha trascurato la passione per l’equitazione, infatti ha fondato due centri ippici, uno a Givrins e l’altro a Gordonville. Una passione condivisa dalla figlia Maria, che ha vinto il titolo mondiale 2017.

A Mick Schumacher invece ha trasmesso la sua dolcezza, quella che si vede meno, per via di quella riservatezza con cui ha costruito un muro protettivo attorno alla sua famiglia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ha dovuto combattere anche contro i droni che provavano a rubare una foto del marito ferito. Non ha mai mollato, trasferendo ai figli la sua umanità, quella con cui il figlio Mick , ad esempio, si è conquistato l’affetto di tutti coloro che hanno amato il padre.











