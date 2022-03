Video Incidente Mick Schumacher: muro a 250 km/h/ Formula 1: Haas a pezzi, arriva ambulanza. Come sta?

VIDEO INCIDENTE MICK SCHUMACHER: FORMULA 1, SBATTE CONTRO IL MURO CON LA HAAS

Impatto violento contro il muro e tanta paura per l’incidente Mick Schumacher. Il giovane pilota della Haas si stava lanciando nel Q2 delle qualifiche del Gp di Arabia Saudita di F1, ma è stato suo malgrado protagonista di un incidente spaventoso anche per la velocità con cui è andato a impattare sulle barriere. Immediate le bandiere rosse, tanta l’apprensione anche perché subito le telecamere si sono allontanate dalla monoposto nel rispetto della privacy del pilota. Non è stato trasmesso neppure il team radio, sempre che ci sia stato.

Fidanzata Mick Schumacher, chi è?/ Vita privata top secret per il figlio di Michael

Poi sono state mostrate le immagini a distanza, con la Safety Car accorsa per verificare le condizioni del figlio di Michael Schumacher. Il raiplay dell’incidente Mick Schumacher che prima sfiora il muretto, per questo quindi si posiziona male e finisce sul cordolo che fa salire la macchina quando aveva ancora tanto sterzo. Di fatto ha perso il controllo della sua Haas ed è finito a muro in una carambola spaventosa, finendo in due pezzi.

Briatore “Per Schumacher c'è solo da pregare”/ “Tornare quello di prima? Un miracolo”

INCIDENTE MICK SCHUMACHER, COME STA? ARRIVA AMBULANZA…

Considerando il punto in cui è avvenuto il brutto incidente Mick Schumacher probabilmente stava guidando la Haas ad una velocità di circa 250 km/h. Anche per questo l’impatto col muro è stato violento. A far tirare un sospiro di sollievo gli aggiornamenti dai box, con Mara Sangiorgio di Sky Sport Formula 1 che avverte: “Il pilota è cosciente, è ancora nella sua macchina, sta parlando con il medico“.

Per tutti gli sportivi è stata la notizia che si sperava, in virtù del fatto che le immagini non fornivano rassicurazioni in merito alle sue condizioni. Resta da capire se abbia riportato un infortunio, ma su questo ci saranno chiarimenti visto che verrà sottoposto agli esami del caso, come accade in queste situazioni. Infatti, un’ambulanza si è recata sul luogo dell’incidente per trasportarlo nel centro medico. La Haas invece è disintegrata a muro, ma decisamente meglio che i danni maggiori li abbia riportati la monoposto.

Michael Schumacher, 53 anni oggi/ Compleanno, gli auguri Ferrari: “Sempre con te”

GUARDA IL VIDEO INCIDENTE MICK SCHUMACHER













© RIPRODUZIONE RISERVATA