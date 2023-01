Corona/ Olga de Souza la regina dell’Eurodance, dai viaggi al matrimonio con il marito Gianlucca Milano

Olga de Souza, com’è nata “Corona”? Il ruolo del produttore Francesco Bontempi

Corona sarà ospite della nuova puntata di Boomerissima. Il suo nome è Olga de Souza, è stata icona mondiale della musica dance degli anni ’90. Il solo pronunciare il suo nome fa venire in mente canzoni come Baby Baby e The rhythm of the night. Della cantante Corona si sa poco, e quello che si sa proviene da vari siti italiani, e per saperne di più sulla sua vita bisogna consultare siti stranieri, ma sappiamo che Corona è nata in una famiglia di musicisti, che la madre era una cantante e il padre un musicista. Ha iniziato a lavorare in banca, poi un giorno ha fatto la valigia e ha cominciato a viaggiare per il mondo. Ha insegnato danza, canto e lambada e si è persino esibita in un musical a Roma. È qui che viene scoperta dal produttore Francesco Bontempi e nasce il progetto “Corona”.

l suo primo singolo è stato The Rhythm of the Night, è stato in cima alla classifica musicale italiana per 16 settimane consecutive. Olga è stata l’unica artista brasiliana a ricevere un disco di platino dalla RIAA, per più di un milione di copie dell’album vendute negli Stati Uniti. Il secondo album di Corona, Walking On Music, è stato pubblicato nel giugno 1998, con un’uscita mondiale. Dopo la pubblicazione di cinque album di successo di cui l’ultimo del 2012 dal titolo Generation Y: remixede, Corona nel 2013 è tornata in Brasile dove ha acquistato una casa a San Paolo e ci è andata a vivere con suo marito, dopo venti anni vissuti in Europa. “Ho dimenticato gli odori, i colori e la gioia. Volevo rinnovare il mio look e la mia musica e ho pensato: perché non farlo in Brasile?”, ha raccontato.

Corona: il marito Gianlucca Milano, i figli e l’amore per la musica

Della vita privata di Corona non si sa molto, è attenta a mantenere il riserbo. Negli anni ’90 ha sposato in Italia un brasiliano, ma i due hanno presto divorziato. Nel 1998 la rivista Isto E Gente ha affermato che Olga de Souza è stata la brasiliana che ha pagato più tasse in Italia e la sua agiata famiglia è stata in grado di mantenere il segreto. Nel 2013 ha acquistato una villa nel quartiere Morumbi di San Paolo, seguita da una casa a Roma, in Portogallo, in Spagna e a Rio de Janeiro. Nel 2010 il Corriere della Seta ha stimato il patrimonio finanziario di Corona in 10 milioni di euro.

Nel 2002, Corona ha sposato a Miami l’imprenditore italiano Gianlucca Milano. “Mio marito mi ha insegnato a risparmiare. Ma mi piace comprare cose insolite e di marca, a volte compro scarpe e borse e le nascondo in garage” ha dichiarato la cantante. La coppia non ha figli. Quando Olga de Souza viene invitata a interpretare i suoi “vecchi successi” nei programmi italiani, la gente è felice di ascoltarli e le giovani generazioni apprezzano la sua musica. Ora, per quanto ne sappiamo dal suo profilo Instagram, è in tournée. Recentemente ha tenuto un concerto in Lituania.











