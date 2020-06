Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: +346 casi, 210 nella sola Lombardia

Pubblicità

Le ultime notizie sull’epidemia di coronavirus, e gli ultimi aggiornamenti sui dati, ci raccontano di una situazione tutto sommato stabile per quanto riguarda l’epidemia in Italia. Nella giornata di ieri si sono registrati 346 nuovi casi di infezione (48 ore fa erano stati 393), mentre le vittime sono cresciute di 55 unità (contro le 56 della precedente rilevazione. In totale gli infetti da inizio pandemia sono così saliti a quota 236.651, mentre i morti da quando è scoppiata l’emergenza hanno raggiunto un totale di 34.301. C’è da dire che gli ultimi dati sui decessi contenevano anche dei “recuperi” dei mesi di marzo e aprile, e così la regione Lazio ha comunicato 23 morti, mentre il giorno prima erano stati solo 2. Bene ancora una volta il numero dei guariti, con 1.708 pazienti ex covid, mentre attualmente troviamo 27.485 persone ancora infette da nord a sud. La regione più colpita continua ad essere la Lombardia, dove si concentra la maggior parte dei contagi e delle vittime, e proprio in quella zona dell’Italia sta proseguendo l’indagine da parte dei pm di Bergamo, in merito alla mancata istituzione delle zone rosse nei comuni di Nembro e Alzano.

Pubblicità

CORONAVIRUS ITALIA: GRANDI RIAPERTURE DA DOMANI

Nel frattempo è tutto pronto per le nuove riaperture di domani, 15 giugno, giorno in cui alzeranno le serrande i cinema, i teatri e i musei. Inoltre, riprenderanno le attività ludiche per i bambini nonché i centri estivi nella fascia da zero a tre anni, oltre alle sale scommesse. In Puglia si potranno anche celebrare i matrimoni, mentre, per quanto riguarda le discoteche, queste resteranno chiuse almeno fino al 15 luglio prossimo, salvo decisioni differenti. Il 25 giugno sarà invece la volta del ritorno degli sport di contatto, dal calcetto alla pallacanestro e via discorrendo. Sul fronte vaccino, accordo del ministro Speranza con i ministri della salute di Germania, Francia e Olanda, per l’approvvigionamento di ben 400 milioni di dosi entro il prossimo autunno, di modo da essere pronti in caso di una seconda ondata. Infine, per quanto riguarda la riapertura delle scuole a settembre, non vi è ancora una data certa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA