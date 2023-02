Cosa ha detto Edoardo Tavassi su Daniele Dal Moro?/ Retroscena choc, Signorini sbotta

Edoardo Tavassi, battute spinte su Daniele al GF Vip: un video lo incrimina

La puntata del Grande Fratello Vip 2022 di questa sera ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora. Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sono finiti al centro di un caso piuttosto spinoso, legato ad alcune confessioni fatte nel Van in cortile, a notte fonda, in gran segreto. Se Donnamaria ha espresso la sua versione dei fatti, a far discutere sono le parole di Tavassi. In un video, infatti, lo si vede parlare di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in una conversazione piuttosto spinta, a sfondo sessuale.

Edoardo Tavassi choc su Daniele Dal Moro/ Salta fuori la verità sul van-gate: frasi…

“Se Oriana gli dicesse che…” si sente nel video, prima che l’audio venisse interrotto dalla produzione. Alfonso Signorini a quel punto ricostruisce la dinamica: “Tavassi a un certo punto dice: ‘Se Oriana dicesse a Daniele che…’, e poi vi siete lasciati scappare una serie di risate, insinuazioni e considerazioni impubblicabili, sia per non offendere la sensibilità di Daniele che quella di Oriana. Ti ricordi quello che hai detto?“.

Cosa si sono detti Tavassi, Micol, Donnamaria e Murgia in van al GF Vip?/ Signorini svela tutto

Signorini contro Edoardo Tavassi: “Non era scherzoso, era specifico“

Edoardo Tavassi ammette che le sue battute erano piuttosto hot. “Era roba sessuale, ma lo prendo in giro anche davanti a lui” confessa il concorrente del Grande Fratello Vip 2022 in riferimento a Daniele Dal Moro. E aggiunge, cercando di spiegarsi: “Era come se gli chiedesse di… non me lo ricordo bene“. A supportarlo ci pensa Edoardo Donnamaria, che confessa cosa si sono detti nel Van sulla figura di Daniele: “Abbiamo pensato che fosse bisessuale“.

Tavassi conferma e rassicura: “Con lui ci scherzo sempre su sta cosa. Con lui lo dico sempre, anzi lui mi dice: ‘Vieni nel Van con me’“. Tuttavia Alfonso Signorini sbotta e svela che la conversazione si sarebbe spinta oltre, ma gli autori avrebbero preferito bloccare l’audio: “Sì ma quello che hai detto non era scherzoso, era molto specifico. Non diremo cos’hai detto, tu lo sai. Non dire che era una presa in giro, perché era un’osservazione puntuale, che potremmo anche divulgare tranquillamente ma abbiamo scelto di non farlo, per mantenere un minimo di decoro“. Si alimenta dunque il mistero sulle dichiarazioni di Tavassi: la verità verrà totalmente a galla?

Tavassi e Micol, cena romantica al GF Vip/ Lui: "Il primo appuntamento di tanti" e scherza sull'anello…

© RIPRODUZIONE RISERVATA