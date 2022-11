Cosparge moglie di alcool e le dà fuoco/ Donna ustionata a dorso, addome e braccio

Tentato femminicidio nel Salernitano, a Montecorvino, dove un uomo avrebbe cosparso la moglie di alcol per poi darle fuoco: la notizia, avente come sfortunata protagonista una donna ustionata, è stata commentata a “Ore 14”, trasmissione di Rai Due condotta da Milo Infante e andata in onda nel primo pomeriggio di giovedì 17 novembre 2022. In particolare, come ha riferito l’inviata del programma Olga Mascolo, nella notte tra lunedì e martedì la vittima “sarebbe uscita di casa chiedendo aiuto e sarebbe stata soccorsa dai vicini. Questa è anche l’ipotesi della Procura: per il marito c’è l’obbligo di allontanamento dalle mura domestiche”.

Intanto, per fortuna, pare che la donna cosparsa di alcool non sia attualmente in pericolo di vita, ma in ogni caso le sue condizioni di salute sono serie, visto e considerato che è stata trasferita tra i grandi ustionati del nosocomio ‘Cardarelli’ di Napoli per via delle ustioni riportate al dorso, al braccio e all’addome.

USTIONATA DOPO ESSERE STATA COSPARSA DI ALCOOL: LA TESTIMONIANZA DEL VICINO DI CASA

Insomma, la situazione rimane delicata e tutta la comunità del paesino in provincia di Salerno teatro di questo episodio raccapricciante è ancora sotto choc. Il vicino di casa, o meglio, di pianerottolo, ha accettato di parlare brevemente ai microfoni di “Ore 14”, fornendo la sua versione dei fatti relativa al momento in cui la donna è stata ustionata.

“Sono andati via ora da casa mia i carabinieri, hanno voluto sapere cosa fosse successo, cosa avessi sentito io quel giorno – ha affermato con il volto reso irriconoscibile dalla regia per evitarne il riconoscimento –. Ho sentito che discutevano… Secondo me non si trovano, è una coppia che non si trova, discute sempre. Lui sa bene che ha fatto del male a lei, solo che nessuno vuole dire niente”. Dopodiché, ha congedato l’inviata e si è chiuso in casa, forse ancora scosso dall’idea che la sua vicina di casa sia ora ustionata e stia lottando in ospedale.

