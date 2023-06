Helena Prestes, lite accesa con Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi/ “Non sei Kim Kardashian!”

Isola dei Famosi 2023: Gian Maria Sainato accusa Helena Prestes: “La storia con Carlo è finta!

Quando siamo ormai ad un passo dalla semifinale, all’Isola dei Famosi il clima sembra farsi sempre più teso con un moltiplicarsi vertiginoso di liti furibonde. Gli ultimi ad essersi messi in mostra per uno scontro verbale piuttosto acceso e colorito sono stati Gian Maria Sainato ed Helena Prestes, entrambi impegnati con la convivenza a Playa Fantasma. Prima di capitolare con lo scontro di qualche ora fa, erano già diversi giorni che i due sembravano stuzzicarsi ed era prevedibile che prima o poi sarebbe partita una forte diatriba.

Il pomo della discordia tra Gian Maria Sainato ed Helena Prestes all’Isola dei Famosi sarebbe stata la relazione di quest’ultima. Come riporta Leggo per il giovane sarebbe fittizia e non vi sarebbe alcun rapporto sentimentale con Carlo. Quest’ultimo è stato ospite dell’ultima puntata del reality per una simpatica proposta di fidanzamento; Sainato però ha fin da subito storto il naso mettendo in discussione la veridicità dell’unione. “Sei veramente ridicola; tu ami il tuo ex ma hai trovato quel Carlo là con cui ti sei fatta la storiella finta, solo per visibilità. Siete due attori e tu sei falsa!”.

Gian Maria Sainato senza freni contro Helena Prestes: “Ma chi ti credi di essere?”

Il commento di Gian Maria Sainato sulla storia di Helena Prestes con Carlo appare particolarmente duro e diretto, e non poteva che provocare l’ira della concorrente de L’Isola dei Famosi 2023. Clamorosamente però, la modella è riuscita a mantenere il self control e – come riporta Leggo – si è limitata ad un sorriso beffardo con tanto di cenno con la mano, come a volerlo salutare. Dopo aver glissato sulle accuse, Helena Prestes si è prontamente allontanata da Gian Maria Sainato che, di pronta risposta, ha continuato con le accuse.

“Ma tu ti vanti addirittura di avere i paparazzi sotto casa; ma chi sei, Kim Kardashian?“, insiste dunque Gian Maria Sainato nell’attacco ad Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023. Quello che è accaduto nelle ultime ore è solo l’ultima delle accuse nei confronti della modella brasiliana, per molti rea di essere costruita in favore delle telecamere e di essere una stratega in riferimento alle dinamiche del reality. L’ultima nota stonata che è stata aspramente criticata è stata la pace con Marco Mazzoli, dopo che in diverse occasione se ne erano dette di tutti i colori.











