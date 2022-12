Crema al mascarpone, come si prepara/ Ricetta per Pandoro e Panettone perfetti

La crema al mascarpone è senza dubbio una delle ricette più gettonate del Natale e delle festività! È versatile, veloce da preparare e si può consumare da sola oppure in accompagnamento con altri dolci. È infatti perfetta per rendere ancora più golosi gli avanzi del panettone e del pandoro, ma si può utilizzare anche nel tiramisù o ancora come tocco di gusto con i savoiardi e le lingue di gatto. Con una spolverata di cacao amaro diventa anche un semplice dolce da gustare al cucchiaio, da solo, in compagnia di parenti e amici in occasione del pranzo di Natale.

Babbo Natale, chi è l'uomo vestito di rosso che porta i doni?/ San Nicola o Odino...

La crema al mascarpone si prepara con pochi ingredienti e richiede un tempo piuttosto breve per la sua preparazione, avendo però l’accortezza di ricordare che va lasciata riposare in frigorifero per qualche tempo. Il suo sapore addolcirà senza dubbio gli ultimi giorni prima del Natale e potrà rendere speciale anche la cena della Vigilia, oppure essere servita direttamente durante il pranzo di Natale o Santo Stefano! Le occasioni di gustare questo dessert non mancano di certo durante le festività, perciò vediamo subito che cosa occorre per preparare la crema al mascarpone e quali passaggi bisogna seguire.

Previsioni meteo Vigilia di Natale 2022/ Temperature miti in tutta Italia: addio neve

Crema al mascarpone, la ricetta: cosa occorre e come preparare questo dolce perfetto per Natale

Vediamo ora come si fa a preparare la crema al mascarpone per avere un dolce di Natale semplice e di sicuro effetto. Per realizzare questo dessert occorrono 400 grammi di mascarpone, 3 uova, 6 cucchiai di zucchero e 3 cucchiai di rum, come prescrive la ricetta di Il Cucchiaio d’Argento. Il primo step è montare gli albumi a neve ferma, e per assicurarsi che questo passaggio riesca alla perfezione è importante tirare fuori dal frigorifero le uova almeno un’ora prima della preparazione della crema al mascarpone, così che non gli albumi non siano freddi. Ora che gli albumi sono montati, in una ciotola separata si possono montare i tuorli con lo zucchero. Il risultato dovrà essere un composto spumoso e denso. A questo punto, al composto di tuorli e zucchero si possono aggiungere il mascarpone e il rum. Da ultimo e con estrema delicatezza, aggiungete anche gli albumi montati a neve.

Canzoni di Natale moderne 2022/ Lindsay Lohan e la nuova versione di Jingle Bell Rock

Ora la vostra crema al mascarpone è quasi pronta, perché dovrà essere lasciata riposare in frigorifero per circa un’ora. Dopodiché potrà essere servita ai vostri ospiti dopo il pranzo di Natale, in una bella coppa e magari con una spolverata di cacao amaro in polvere, oppure assieme a cubetti di pandoro o panettone da intingere nella crema per fare felici grandi e piccini il giorno di Natale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA