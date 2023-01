Cristian Gallella/ Dopo il divorzio da Tara, la nuova fidanzata è Sofia Oranges

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto: la fine del matrimonio

Cristian Gallella è stato nel 2011 un ex tronista di Uomini e Donne. Nello stesso anno ha incontrato Tara Gabrieletto, nello show di Maria De Filippi. Si sono amati dal primo momento. Nel 2016 si sono sposati, con l’intenzione di avere una famiglia, poi nel 2020 il loro sogno d’amore è naufragato. Gli amici dicono che la rottura del matrimonio ha rappresentato per Cristian un ostacolo insormontabile da superare. Non sappiamo come siano andate le cose, pare che Cristian Gallella abbia tradito la sua ex moglie, ma c’è anche chi sostiene che l’ex tronista non sopportasse la gelosia e la possessività di Tara Gabrieletto.

Per un lungo periodo Cristian Gallella è stato lontano dai riflettori e dal gossip. Oggi presenta la sua nuova fidanzata in esclusiva al settimanale DiPiù. Cristian Gallella intervistato da Stefania Mazzoni ha raccontato di aver conosciuto Sofia Oranges, giornalista sportiva del canale televisivo “Sportitalia”, nel 2022 in una discoteca di Roma. All’inizio c’è stato solo uno scambio di sguardi tra loro due. Successivamente, Cristian Gallella ha cercato il profilo social di Sofia Oranges e hanno iniziato a chattare. Lei è sempre stata diffidente nei suoi riguardi.

Cristian Gallella a Sofia Oranges: “Il mio 2022 sei stato tu”

Cristian Gallella e Sofia Oranges sono una coppia stabile da mesi. È solo ora che hanno deciso di rendere pubblica la relazione. Dopo la rottura con Tara Gabrieletto, Cristian è tornato a sorridere grazie a Sofia. Si è guadagnato la sua fiducia regalandole cento rose rosse e un bigliettino con dedica. La giornalista prima lo ha ringraziato, poi ha deciso di incontrarlo e da allora sono inseparabili. Sul suo profilo social, Cristian ha dedicato un pensiero d’amore alla sua Sofia per Capodanno: “Il mio 2022 sei stato tu, che mi hai riempito le giornate d’amore, tu che come un uragano mi hai travolto e hai buttato giù qualsiasi paura, nonostante qualche momento di difficoltà siamo rimasti sempre uniti, perché l’Amore quello vero, semplice e puro, come il nostro, non lo scalfisci. L’Amore combatte, l’amore vince sempre”.

Sofia Oranges ha avuto anche l’approvazione della suocera, che ha risposto a un pensiero di suo figlio, comunicando alla futura nuora di aver capito dal primo momento che l’ha vista che persona fantastica fosse! Come madre è felice, perché ha portato un raggio di sole nella vita di Cristian. Sofia è una bella persona, ma la signora Gallella ci tiene a precisare che non si riferisce solo al lato estetico. Il suo desiderio per la coppia è che anche loro possano essere innamorati per sempre.











