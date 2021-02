Cristiana Ciacci, figlia Little Tony/ Reunion a Domenica Live per gli 80 anni di Little Tony

Reunion della famiglia di Little Tony nella puntata di Domenica Live, in onda oggi, domenica 21 febbraio. Ad annunciarla, nel corso della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 19 febbraio, è stata Barbara D’Urso che, oggi, nel salotto del suo show pomeridiano domenicale, accoglierà la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci. “Festeggeremo gli 80 anni di Little Tony con tutta la famiglia, figli e nipoti”, ha annunciato la D’Urso che è pronta a celebrare Little Tony e la sua musica in occasione di quello che sarebbe stato un compleanno davvero speciale. L’artista, scomparso il 27 maggio 2013, se fosse stato ancora in vita, lo scorso 9 febbraio, avrebbe compiuto 80 anni. Sarà così l’occasione per la figlia Cristiana e il resto della famiglia per ricordare l’amatissimo papà in tv con racconti, aneddoti e soprattutto con le sue canzoni.

Cristiana Ciacci ricorda papà Little Tony per i suoi 80 anni

Cristiana Ciacci e il resto della famiglia di Little Tony vivranno un momento speciale nel corso della nuova puntata di Domenica Live. Tra Cristiana e il padre c’era un rapporto davvero speciale come ha ricordato più volte, in questi anni, la figlia dell’artista. “Emozione, cuore, energia: tutto quello che era papà. Il 9 febbraio è sempre una data particolare da sempre: se ci fosse stato tutti i compleanni erano speciali, ma questo degli 80 anni avrebbe fatto sicuramente una grandissima festa e avremmo festeggiato insieme. Lui ha sempre fatto grandi feste con amici dello spettacolo e amici di tutti i giorni: ha sempre mescolato tutti insieme“. Sono tanti i momenti che Cristiana porta nel cuore e che, oggi, regalerà al pubblico di canale 5 che avranno così modo di rivivere la vita di uno straordinario artista. Sicuramente, non mancheranno anche i ricordi degli amici che hanno sempre rappresentato una parte fondamentale per Little Tony che continua a vivere grazie alle note della sua musica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA