Cristiana Girelli/ Chi è il bomber dell’Italia per gli Europei femminili 2022

Cristiana Girelli è il numero 10 dell’Italia di calcio femminile agli Europei 2022, un’avventura che comincerà questa sera contro la Francia. Numero 10 ma con qualità da numero 9, dal momento che parliamo della giocatrice con il maggior numero di gol all’attivo in Nazionale tra le 23 ragazze convocate dal c.t. Milena Bertolini per il torneo in corso fino alla fine del mese in Inghilterra e che vede l’Italia nel gruppo D, con la partita più ostica subito al debutto. Farebbero comodo i gol di Cristiana Girelli per andare il più avanti possibile, conosciamo allora meglio il nostro numero 10. Nata a Gavardo (Brescia) il 23 aprile 1990, la carriera di Cristiana Girelli si è sviluppata a lungo nei dintorni del lago di Garda.

Dal 2004 (nelle giovanili) e con debutto in prima squadra già a 15 anni, Cristiana Girelli ha giocato fino al 2013 con la maglia del Bardolino Verona, che era ai tempi la squadrati club più forte d’Italia, per poi passare al Brescia femminile e continuare una raffica di successi. Tanto per intenderci: tre scudetti e altrettante Coppe Italia e Supercoppe Italiane con la maglia del Bardolino, due scudetti, altrettante Coppe Italia e addirittura quattro Supercoppe Italiane con la maglia invece del Brescia, indossata dal 2013 al 2018, quando il passaggio di Cristiana Girelli alla Juventus fu un simbolo evidente del ruolo sempre più importante delle società maschili anche nel calcio femminile.

CRISTIANA GIRELLI, LA CARRIERA DEL BOMBER DELLA NOSTRA NAZIONALE

Per Cristiana Girelli il passaggio alla Juventus ha garantito altri campionati vincenti: con le bianconere ecco infatti quattro scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, per portare il totale complessivo dei successi in carriera con il club a nove titoli nazionali, sette Coppe e la bellezza di dieci Supercoppe. Tutto questo sempre segnando a raffica, dal momento che dobbiamo tornare ai primissimi anni della sua carriera per trovare delle stagioni non in doppia cifra per Cristiana Girelli, il cui debutto con la Nazionale maggiore dell’Italia risale al 6 marzo 2013 contro l’Inghilterra.

Veniamo allora alla presentazione della storia con l’Italia del nostro bomber: Cristiana Girelli ha finora raccolto 89 presenze e 53 gol fino all’ultima amichevole di poco più di una settimana fa a Castel di Sangro contro la Spagna, che è stato l’ultimo test prima del debutto agli Europei. Tra le giornate indimenticabili per Cristiana Girelli in maglia Azzurra c’è naturalmente la tripletta segnata il 14 giugno 2019 ai Mondiali di Francia contro la Giamaica, adesso la Francia non è più la sede delle partite bensì la rivale, ma speriamo che possa essere comunque fonte d’ispirazione…











