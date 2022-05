Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni/ Lei: “è un amore fatto di serenità”

Ornella Vanoni parla del figlio Cristiano Ardenzi

Cristiano Ardenzi è il figlio di Ornella Vanoni nato dal matrimonio con l’impresario e e talent scout Lucio Ardenzi. “Non sapevo cosa fare di me. Mi ero lasciata con Strehler che era sposato, amavo Paoli che era sposato, incontro Ardenzi, mi sposo” – ha raccontato la cantante del matrimonio con l’ex impresario e e talent scout sposato nel 1960 da cui è nato il solo ed unico figlio. Il figlio di Ornella Vanoni è molto schivo e riservato e in pochissime occasioni si è parlato di lui. La madre ha sempre parlato con parole di grande affetto del figlio che peraltro l’ha resa nonna.

“Sono una nonna amorevole, anzi sono la nonna più straordinaria del mondo”, ha detto la cantautrice durante un’intervista parlando apertamente anche del figlio dicendo “mio figlio mi guarda con sospetto”. Una cosa è certa: l’amore per un figlio è qualcosa di unico e che non ha nulla a che fare con i compagni. “Mentre gli amori sono complicati, l’amore che tu provi per figli e i nipoti è un amore fatto di serenità” – ha precisato la Vanoni.

Chi è Cristiano Ardenzi, il figlio di Ornella Vanoni

Ma chi è Cristiano Ardenzi, l’unico figlio di Ornella Vanoni. Nato dal matrimonio con Lucio Ardenzi, Cristiano è un uomo molto riservato e discreto. Sono davvero pochissime le informazioni sulla vita privata e professionale. Le uniche cose certe è che ha preferito restare ben lontano dal mondo dello spettacolo prediligendo uno stile di vita completamente differente. Proprio la madre parlando del percorso professionale di vita del figlio ha precisato: “per i figli d’arte è sempre un po’ più complicato”.

Il figlio di Ornella Vanoni non è presente neppure sui social. Una scelta che conferma la sua scelta di vivere lontano dal clamore mediatico e dagli occhi indiscreti del pubblico.

