Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni/ Nato dal matrimonio con Lucio Ardenzi

Cristiano Ardenzi, il figlio di Ornella Vanoni

Cristiano Ardenzi è il solo ed unico figlio di Ornella Vanoni nato dal matrimonio con l’impresario e e talent scout Lucio Ardenzi. La cantante in passato è stata sposata con l’impresario e e talent scout Lucio Ardenzi conosciuto dopo la tormentata storia d’amore con il regista Giorgio Strehler. Proprio la Vanoni in una vecchia intervista parlando della sua vita sentimentale disse: “non sapevo cosa fare di me. Mi ero lasciata con Strehler che era sposato, amavo Paoli che era sposato, incontro Ardenzi, mi sposo”. Nel 1960 la cantante e l’ex impresario e talent scout si sono sposati. Dal loro amore è nato Cristiano, il primo ed unico figlio.

Del figlio si conoscono però pochissime cose. Cristiano è sempre stato un ragazzo molto discreto e riservato nonostante fosse il figlio di Ornella Vanoni. La madre in rarissime occasioni ha parlato di lui, ma quando l’ha fatto ha sempre pronunciato parole piene d’amore per il figlio che le ha regalato la grande gioia di diventare nonna.

Ornella Vanoni nonna: il figlio Cristiano Ardenzi è un papà

Cristiano Ardenzi e la mamma Ornella Vanoni hanno un bellissimo rapporto. In una recente intervista proprio la cantante ha parlato del figlio dicendo: “mio figlio mi guarda con sospetto” per poi soffermarsi su quanto l’abbia resa felice visto che è diventata nonna. “Sono una nonna amorevole, anzi sono la nonna più straordinaria del mondo” – ha detto la cantante che ha poi parlato di come l’amore per un figlio valga più di ogni cosa. “Mentre gli amori sono complicati, l’amore che tu provi per figli e i nipoti è un amore fatto di serenità” – ha precisato la Vanoni.

Ma chi è Cristiano Ardenzi, l’unico figlio di Ornella Vanoni? Nato dal matrimonio con Lucio Ardenzi, Cristiano è un uomo riservato e di lui si conosce davvero poco. Di certo possiamo dirvi che ha scelto un mestiere lontano dal mondo della musica e dello spettacolo e non è nemmeno presente sui social.











