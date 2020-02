CRISTIANO CACCAMO, FLIRT CON DIANA DEL BUFALO?/ Lei: “È il mio migliore amico”

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, Diana Del Bufalo ha anche parlato del suo rapporto con Cristiano Caccamo, collega e grande amico. Solo amico, evidenzia l’attrice nel salotto di Silvia Toffanin: «E’ il mio migliore amico, sono uscite un po’ di notizie ma vi giuro che non stiamo insieme: ci vogliamo un bene dell’anima, lui è uno dei miei angeli custodi perché mi sta davvero tanto vicino». «Non c’è chimica, è proprio inutile», ha spiegato la Del Bufalo, che ha aggiunto: «Ci siamo conosciuti sul set di Che Dio ci aiuti, ci conosciamo da 3-4 anni. Non c’è speranza di vederci insieme? No, purtroppo, mi dispiace: tanti vorrebbero che noi stessimo insieme». E come deve essere l’uomo ideale per lei? «Simpatico, non deve essere magro, alto… a me i belli non mi piacciono, mi devono prendere di testa». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

CRISTIANO CACCAMO E DIANA DEL BUFALO, C’E’ DEL TENERO?

Quali sono i rapporti che legano Cristiano Caccamo, amato volto delle fiction Che dio ci aiuti e La vita promessa, e Diana Del Bufalo? Nei mesi scorsi, parallelamente alla rottura con Paolo Ruffini, i fan della conduttrice hanno assistito a un repentino avvicinamento all’attore calabrese: vacanze insieme alle Maldive, post e storie su Instagram; tuttavia, entrambi hanno sempre negato che fra loro ci fosse una relazione sentimentale. “Io e Cristiano Caccamo non stiamo e non staremo mai insieme”, ha precisato la Del Bufalo nelle scorse settimane sui social, ribadendo il suo pensiero anche in una intervista recente rilasciata ad Alessandro Penna per il settimanale Oggi: “È il mio migliore amico – ha detto l’attrice – e preciso che non è gay, anzi…”. A dispetto della loro sintonia, infatti, il rapporto che li lega sarebbe quello di due buoni amici, come la stessa Del Bufalo ha confermato nel corso dell’intervista.

DIANA DEL BUFALO: “TRA ME E CRISTIANO CACCAMO NEANCHE UN BACIO”

“Ci vogliamo bene”: parla così Diana Del Bufalo di Cristiano Caccamo, l’amico inseparabile che nelle ultime settimane sarebbe rimasto sempre accanto a lei per aiutarla a superare la sua dolorosa rottura da Paolo Ruffini. Tra loro, però, non ci sarebbe neanche l’ombra di una love story, così come confermato proprio dall’attrice al settimanale Oggi: “Non ci siamo mai scambiati neanche un bacio”, e a chi le ha fatto notare la difficoltà di poter credere alle sue parole, l’attrice ha replicato: “Oddio, che orrore, no!”. Cristiano Caccamo, infatti è per lei soltanto un buon amico; un amico capace di donarle serenità e affetto, ma non in linea con il ritratto del suo uomo ideale: “È una questione di odori – ha precisato Diana Del Bufalo – non c’è chimica. Io – ha aggiunto – amo gli uomini piazzati, che ti fanno sentire protetta, tipo Salvatore Esposito (volto di Genny Savastano in Gomorra, ndr).

CRISTIANO CACCAMO A MADRID, DEL BUFALO: “UN MESE SENZA DI LUI”

Colleghi sul set, complici sui social e amici nella vita reale, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo sono i protagonisti di un’amicizia che non sembra conoscere confini. Nelle ultime ore, l’attrice ha pubblicato un divertentissimo post sul suo profilo social, dove entrambi, in un’immagine creata ad hoc, provano a mimare uno storico scatto che immortala Johnny Depp e Winona Ryder: “Posso capire che ormai siamo una coppia fantastica io e Cri… però che addirittura ci copino così spudoratamente, no!!!”, scrive sui social l’attrice “bacchettando” i due divi di Hollywood. Fra poche ore, però, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo saranno costretti a dirsi addio per qualche settimana, a causa della partenza dell’attore per Madrid: “questa non è una cena come tutte – ha detto l’attrice in una story immortalando anche il suo migliore amico – […] è una cosa tragica, come farò un mese senza di lui?”.



