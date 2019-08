CRISTIANO MALGIOGLIO COME RAFFAELLA CARRA’/ Lite in tv e diventa una star in Spagna

Cristiano Malgioglio è una star internazionale. Amatissimo non solo in Italia, la zia Malgy ha conquistato anche il pubblico spagnolo dopo la sua partecipazione come opinionista ad una puntata di “Supervivientes”, l’edizione spagola de L’Isola Dei Famosi. “Ero ospite della versione spagnola dell’Isola quando, complice uno scontro in tv, sono diventato popolarissimo” ha commento il paroliere dalle pagine di Grand Hotel arrivando a paragonarsi alla mitica Raffaella Carrà. Ma cosa ha fatto di così forte da diventare in pochissimi minuti un personaggio popolare in Spagna? A raccontarlo è proprio la zia Malgy dalle pagine di Grand Hotel: “ho difeso un’amica dagli attacchi vergognosi di una ragazzina. Nulla di più. Solo che a guardarmi c’era metà della popolazione spagnola perchè Supervivientes fa più ascolti della finale di Sanremo. Così in un attimo sono diventato famosissimo”.

Cristiano Malgioglio, lite con Violeta Mangrinan a Supervivientes

Cristiano Malgioglio ha presenziato alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi per sostenere l’amica Isabel Pantoja su cui ha detto: “è una grande cantante, dalla voce meravigliosa e con una carriera fantastica. A sessantadue anni ha deciso di mettersi in gioco partecipando al reality, e io sono stato il primo a farle in bocca al lupo”. Arrivato in studio Malgioglio ha speso parole di grande stima ed affetto per l’amica: “ho detto che è stata l’anima di questa edizione e un’avversaria terribilissima per gli altri naufraghi. Ma non ho fatto in tempo a finire la frase che una ragazza in studio è scoppiata a ridere”. Si tratta di Violeta Mangrinan, una 25enne di cui Malgioglio ignorava l’esistenza, ma l’atteggiamento della ragazza ha spinto il grande paroliere a reagire: “sono diventato una furia, mi sono alzato in piedi e le urlato contro di tutto. Le ho detto che l’unica ragione per cui si era fatta conoscere è per aver fatto sesso sull’Isola senza alcun ritegno con un concorrente italiano, l’ex tronista Fabio Colloricchio”. Le parole di Malgy sono state accolta da un vero e proprio tripudio da parte del pubblico, anche se se non sono mancate le critiche visto che Violeta in Spagna è una blogger molto seguita.

Cristiano Malgioglio star come Raffaella Carrà: “si fa per dire”

Sta di fatto che le immagini e il video della lite sono rimbalzate su tutte le televisioni locali e siti internet trasformando Cristiano Malgioglio in una star al pari di Raffaella Carrà. “Si fa per dire” – ha precisato Malgioglio – “la mia amica Raffa in Spagna è considerata una vera leggenda. Il pubblico impazzisce per lei, ama tutte le trasmissioni che ha condotto in questi trent’anni e la segue tuttora con grande affetto”. L’ospitata a Supervivientes ha portato i suoi frutti, visto che Malgioglio presto tornerà ospite in Spagna: “sarà al programma Toda la vida, ma non so i dettagli”. Parlando, invece, dei prossimi progetti in Italia, Malgioglio ha rivelato: “tornerò in tv con Piero Chiambretti nel suo ‘Cr4” e poi spero di affiancare ancora la mia amica Barbara d’Urso nei suoi programmi. Adoro il mio paese, anche se in Italia ci ho messo cinquant’anni per diventare famoso”.



