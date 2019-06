CRISTIANO MALGIOGLIO/ “Dori Ghezzi e De André, insieme grazie a me!”

Cristiano Malgioglio “cupido”, suo il merito della coppia Dori Ghezzi e Fabrizio De André

Dori Ghezzi e Fabrizio De André si sono conosciuti grazie a Cristiano Malgioglio. Il cantautore e paroliere siciliano ha fatto un po’ da cupido, presentando Dori al grande Faber. In un’intervista all’Unione sarda, Cristiano parla a lungo del suo rapporto coi due. Malgioglio è sempre stato un fan di De André: “Lo stalkerizzavo! In quel periodo volevo fare questo lavoro, poi sono riuscito ad incontrarlo e siamo diventati grandi amici, è stato per me la persona più importante all’inizio della mia carriera. Se non avessi incontrato Fabrizio forse non avrei fatto questo mestiere”. Cristiano lo loda, mentre parla di come sia riuscito a conquistarlo: “Era un uomo molto saggio, molto curioso. Lo aveva colpito la mia personalità, perché il mio personaggio era molto particolare e strano. Di conseguenza risultava difficile introdurmi in modo proficuo nell’ambiente musicale di allora, però lui era convinto che io sarei riuscito ad affermarmi perché ero diverso da tutti gli altri. È stato un grande amico ed io ho avuto la fortuna di essere in stretta amicizia con Dori Ghezzi all’inizio della mia carriera. Senza di me, in effetti, Dori e Fabrizio, probabilmente, non si sarebbero mai incontrati“.

Cristiano Malgioglio, la famiglia De André e la rottura con Francesca…

Cristiano Malgioglio ha a che fare con i De André da più di 30 anni. Ultimamente ha conosciuto Francesca, la nipote di Fabrizio, in occasione della sua partecipazione al Grande fratello 16. Cristiano, infatti, è stato l’opinionista di questa edizione, e in alcune puntate ha espresso giudizi non troppo lusinghieri circa il comportamento della De André. Francesca è stata descritta come una persona “non amata”: “Sei troppo aggressiva, non rappresenti le donne e non sei amata”. Anticipando la sua reazione, Barbara d’Urso è intervenuta: “Non è vero che non sei amata e nessuno dovrebbe dire a qualcuno che è in gioco, se è amato o non è amato”. Anche Dori Ghezzi è intervenuta sul “caso” De André al Gf. A proposito della lite con Cristiano, messa in piazza dalla stessa figlia, Dori ha commentato: “Facciamo come meglio credono. Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo”.

