CRISTIANO MALGIOGLIO/ Nuovo lite con Francesca De Andrè? Chiede aiuto ai fan per…

Cristiano Malgioglio è uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello 16, il reality show di successo condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. L’ex concorrente dell’edizione VIP ricopre per il secondo anno consecutivo il ruolo di opinionista facendo divertire e riflettere il pubblico. Un ruolo che gli si addice alla perfezione, considerando il seguito strepitoso del paroliere che vanta collaborazioni con grandissime dive della canzone italiana e non solo. Quest’anno al GF 16 però c’è una concorrente di cui non si è fatto una buona impressione. Naturalmente parliamo di Francesca De Andrè, la concorrente più criticata di questa sedicesima edizione del reality show simbolo di Canale 5. Critiche giuste, diciamolo, considerando il comportamento dea ragazza all’interno della casa e il suo parlare colorito.

Cristiano Malgioglio: “Aiutatemi a capire Francesca De Andrè”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2019, Cristiano Malgioglio ha rischiato ancora una volta di litigare in diretta con Francesca De Andrè che ha speso parole non proprio lusinghiere per la nonna Dori Ghezzi. Cristiano allora ha preso la difesa di Dori: “è una grande donna oltre che un’amica” evitando però di discutere con la figlia di Cristiano De Andrè. La zia Malgy però è tornata a parlare della De Andrè su Instagram dove ha scritto: “Aiutatemi a capire questa donna”. Differenti, invece, le Paroli utilizzate per Serena Rutelli, l’ultima eliminata del GF: “Quanto ho amato invece Serena Rutelli. Un vero peccato che sia uscita dal @grandefratellotv …educata perbene, una ragazza con un passato doloroso…che ragazza meravigliosa. @barbarapalombelliofficial”

Cristiano Malgioglio: “sono un uomo soddisfatto della vita”

Malgioglio sempre parlando di Francesca De Andrè ha chiesto al suo pubblico sui social: “visto che siete in tanti a seguirmi mi dite per favore, della signorina con l’Oscar in mano che mi avete inviato sul mio Instagram qual è il vostro pensiero? Grazie. Kiss”. Non solo, recentemente la zia Malgy durante un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha dichiarato di essere un uomo felice: “sono un uomo soddisfatto della vita. Mi amo molto, mi curo molto, mi piaccio molto, ma mi preferisco al mattino appena sveglio, quando mi guardo allo specchio. Mi vedo bello anche senza fondotinta, senza cipria e senza ombretto sugli occhi. Trovo che la mia pelle sia molto burrosa, come quella di Monica Bellucci o Sharon Stone”. Il cantautore ha anche rivelato chi è lo stilista che si occupa dei suoi outfit che ogni lunedì sera attirano l’attenzione del pubblico: “un giovane stilista giapponese mio grande ammiratore. Non ha mai fatto una sfilata, è alle prime armi, ma secondo me farà molta strada”.



