Cristiano Malgioglio e Pamela Prati, scintille a Tale e Quale Show/ “Sono stonata? Ho imparato da te…”

Tale e Quale Show, Pamela Prati “diventa” Wanda Osiris: bocciatura di Cristiano Malgioglio

Ogni edizione di Tale e Quale Show ci regala perle dal punto di vista degli interpreti con esibizioni annesse; primeggiano come sempre anche i giurati al netto di commenti velenosi e taglienti. La seconda puntata del talent è stata condita da un simpatico diverbio tra Cristiano Malgioglio e Pamela Prati con quest’ultima che si è cimentata nei panni di una vera e propria icona del settore: Wanda Osiris.

Come anticipato, Pamela Prati – nella seconda puntata di Tale e Quale Show – si è cimentata con un brano iconico di Wanda Osiris: “Sentimental”. La showgirl ha dovuto emulare non solo stile e movenze, ma soprattutto il magnetismo interpretativo dell’icona. Il risultato è stato comunque nella media, con una parte della giuria – in particolare Loretta Goggi – che sembra aver apprezzato la performance. Diversa invece l’opinione di Cristiano Malgioglio che non ha usato mezze misure all’esordio del suo commento: “Stonature a parte…”.

Tale e Quale Show, botta e risposta tra Pamela Prati e Cristiano Malgioglio: “Io canto in playback!”

Neanche il tempo di udire il termine “stonature” che Pamela Prati ha subito risposto alla stoccata di Cristiano Malgioglio. “Amore, ho imparato da te”. E’ partita così una decisa risposta da parte del paroliere nel corso della seconda puntata di Tale e Quale Show. Il cantautore, “punto” dalla showgirl, ha ribattuto: “Tu devi sempre imparare da me; però vedi, io non canto mai dal vivo, canto in playback! Wanda Osiris aveva una luce incredibile, però sai cosa aveva lei? Non sapeva cantare e ballare, tale e quale a te stasera!”.

Un fiume in piena Cristiano Malgioglio nel commentare l’esibizione di Pamela Prati nel corso della seconda puntata di Tale e Quale Show. Il paroliere ha letteralmente stroncato la showgirl che si è trovata a vestire i panni di Wanda Osiris in “Sentimental”. “Poi c’è da dire un’altra cosa; quando sento il nome di Wanda Osiris penso sempre al colore viola. Questo è il mio colore preferito, lei guai! prima di esibirsi controllava che nessuno indossasse cose viola”. Il cantautore ha poi chiosato: “Un’altra cosa, a lei non piacevano gli uccelli e non è un doppio senso! Io li adoro perchè mi piacciono le piume”.











