Cristiano Malgioglio, gaffe clamorosa in diretta tv/ “La mia nuova hit ‘Su*a su*a’”

Cristiano Malgioglio è stato ospite dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, e in occasione della diretta del programma di Rai Tre condotto da Fabio Fazio, ha lanciato la sua hit estiva. La Malgy ha regalato come sempre momenti esilaranti al pubblico da casa, e nel giro di breve tempo le sue battute e le sue risposte sono diventati virali sui social. A catalizzare l’attenzione del popolo navigante è stato in particolare il “lancio” del suo nuovo pezzo per l’estate in arrivo, una clamorosa gaffe quasi senza precedenti: “Quest’anno voglio vincere la power hit, il successo dell’estate, con questo brano che si chiama Suc* suc*”.

Gelo in studio poi una grande risata generale, dove ovviamente gli ospiti hanno ironizzato sul titolo del brano di Cristiano Malgioglio. A quel punto La Malgy ha cercato di recuperare, spiegandosi di essersi confuso: “No mi sono sbagliato, scusate! È suco suco! È un frullato di frutta!”. Nel primo caso il riferimento ses*uale era sembrato fin troppo esplicito, di conseguenza il paroliere è tornato sui suoi passi, per poi “cambiare” titolo, regalando quello reale.

CRISTIANO MALGIOLIO E LA GAFFE A CHE TEMPO CHE FA, POI RECUPERA…

Peccato però che, come detto sopra, in molti sui social hanno rilanciato il siparietto esilarante, e in breve tempo il “su*a su*a” di Malgioglio è diventato un meme. “Ok, Elodie annuncia Tribale, ma il vero scoop è stato Malgioglio che annuncia “SUCO SUCO”” ha twittato un utente, mentre un altro aggiunge: “No Malgioglio che sbaglia pure il titolo del suo brano”.

Nel corso della chiacchierata di domenica sera con Fabio Fazio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato anche del suo recente disguido con la cantante Chanel Terrero, in occasione della partecipazione all’Eurovision Song Contest, a seguito di una serie di commenti un po’ troppo taglienti, che sono giunti anche in Spagna, la terra natia dell’artista. Scuse a parte, se volete ascoltare la gaffe della Malgy, la trovate nel video poco qui sotto.

