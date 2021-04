CRISTIANO MALGIOGLIO/ Il lutto per la scomparsa di Patrick Juvet

Una ventata di allegria quella che Cristiano Malgioglio porterà nelle case degli italiani per il giorno di Pasqua 2021. Il cantante e paroliere sarà infatti ospite di Mara Venier a Domenica In, protagonista di un’intervista in cui si racconterà tra carriera e vita privata. Non solo risate, dunque: l’eccentricità del personaggio lascerà spazio con ogni probabilità, almeno in alcuni frangenti, alla spiccata sensibilità di un artista che nel corso della sua vita ha dovuto affrontare dei momenti non semplici. Certo Cristiano Malgioglio, da uomo di spettacolo qual è, saprà alternare con la sapiente guida dell’amica Mara Venier momenti di commozione ad altri di allegria e spensieratezza: in questa chiave, per gli amanti del genere, è già in scaletta un’esibizione di Malgioglio sulle note dei suoi pezzi di maggior successo. Insomma, anche da casa, ci sarà da ballare…

CRISTIANO MALGIOGLIO OSPITE DI MARA VENIER

Non è poi molto che Cristiano Malgioglio manca come ospite di Mara Venier: all’indomani dell’ultimo Festival di Sanremo, infatti, il cantante ha presenziato all’Ariston nella puntata di Domenica In dedicata a quanto accaduto nello show di Amadeus e Fiorello e, come da tradizione, è stato il vero e proprio mattatore degli opinionisti. Vista la sensibilità del personaggio, non è da escludere che Cristiano Malgioglio voglia indirizzare un pensiero commosso anche all’amico da poco scomparso, stiamo parlando di Patrick Juvet, star svizzera della disco music anni Ottanta noto per brani come “I love America” e “Lady Nicht”, morto all’età di 70 anni in circostanze ancora da chiarire. A lui, pochi giorni fa, Malgioglio ha dedicato un pensiero commosso sui social: “Con dolore apprendo la scomparsa di un amico il cantante #patrickjuvet. Mi ricordo quando mi aveva scelto per scrivere alcuni testi in italiano di alcuni suoi brani di successo. Una perdita per la musica“.

