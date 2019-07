Cristiano Malgioglio/ In scena con Dolceamaro, presto il nuovo disco, Battiti Live

Questa sera vedremo Cristiano Malgioglio impegnato sul palco di Battiti Live 2019 con la cover del brano Dolceamaro, ma in realtà il celebre opinionista del Grande Fratello è attualmente alle prese con i live della sua tournée europea. L’ultima tappa è stata la Turchia, che solo due giorni fa l’ha visto esibirsi di fronte a un pubblico in estasi. A confermarlo è stato lo stesso paroliere, che sui social continua a tenere traccia dei suoi spostamenti pubblicando appunti e riflessioni. “Ragazzi si parte”, ha detto Malgioglio in una clip condivisa su Instagram. “Si va in Turchia per lavoro, i miei bagagli sono stati già spediti, voi come state, tutto bene?”. Nel breve filmato, il paroliere si definisce “stanchissimo però felicissimo” e questo soprattutto grazie al successo collezionato dalle recenti serate in giro per l’Europa. “Dopo la Turchia e la Spagna – spiega inoltre l’opinionista – si va in Portogallo e si ritorna in Italia”, per una tournée destinata a conquistare l’Europa intera.

Malgioglio: “Il mio nuovo album…”

È in una delle ultime condivisioni social che Cristiano Malgioglio sorprende i suoi fan con una notizia esclusiva: il suo prossimo album prenderà vita proprio in questi giorni in Turchia. Istanbul, a quanto pare, è un posto che ha fatto centro nel cuore del noto paroliere, lasciando in lui qualcosa di magico. Ecco le sue parole: “Ieri sera ho finito di lavorare molto tardi e stamattina sveglia un po’ prestino”, si legge in una didascalia che accompagna il video del suo risveglio mattutino. “Amo #istanbul – conferma poi Malgioglio – è talmente immensa che adoro confondermi tra la gente. Il mio nuovo disco – annuncia poi nella didascalia – parte da qui. Buona giornata a voi di Instagram sempre più numerosi ma soprattutto sempre meravigliosi”. Quali saranno le influenze turche con le quali il celebre opinionista del Grande Fratello sorprenderà il mercato discografico italiano?

Gli auguri a Milva: “amica straordinaria, unica”

Protagonista amatissimo della musica italiana, Cristiano Malgioglio oggi è una vera icona pop. I suoi recenti tormentoni trash continuano a collezionare numerosi consensi e la sua popolarità non sembra avere confini. Grande intenditore di musica, nei giorni scorsi ha rivolto il suo pensiero a una delle artiste più amate del panorama musicale, Milva, che di recente ha spento ben 80 candeline. Ecco le parole che Malgioglio le ha riservato sui social: “Auguri Milva per il tuo compleanno… amica straordinaria unica, magica, diva, star e artista completa. In scena come te – aggiunge il paroliere – in poche hanno saputo farci emozionare. In questo giorno speciale da parte mia un abbraccio immenso. Ti voglio bene”. Un’amicizia, quella tra Milva e Malgioglio, testimoniata negli anni da una serie di messaggi che il noto paroliere le ha inviato attraverso le sue ospitate televisive, culminate con la proposta, caduta nel vuoto, di assegnarle un premio alla carriera al Festival di Sanremo.

Di seguito, il video dell’esibizione di Cristiano Malgioglio a Battiti Live





© RIPRODUZIONE RISERVATA