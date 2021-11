Cristiano Malgioglio/ “Iva Zanicchi una delle voci più importanti in Italia”

Cristiano Malgioglio torna in tv come speciale della seconda ed ultima puntata di “D’Iva”, lo show di Iva Zanicchi per celebrare 60 anni di carriera. Un’amicizia speciale quella tra la zia Malgy e l’aquila di Ligonchio che hanno collaborato diverse volte insieme sia in ambito musicale che televisivo. Proprio recentemente Malgioglio ha scritto per la Zanicchi il brano “Sangue amaro”, mentre negli anni Settanta il brano “Ciao cara come stai?” con cui Iva ha trionfato al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Non finiscono qui le collaborazioni tra i due, visto che l’estro di Malgioglio ha spinto la Zanicchi a collaborarci ancora per il brano “Testarda Io” contenuta nel disco “Io ti propongo”. Un disco intenso che conquista la hit parade e l’attenzione del grandissimo regista Luchino Visconti.

La collaborazione artistica Malgioglio – Zanicchi prosegue anche anni dopo per il disco “Confessioni”, mentre per il disco “Con La voglia di te” scrive per lei le canzoni “Pronto 113” e “Per te”. Tra le altre collaborazioni segnaliamo: “Chi (Mi darà)”, il brano scritto da Malgioglio con cui la Zanicchi partecipa al Festival di Sanremo 1984 e il duetto “La gelosia” contenuto nel disco “Amiche”.

Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi: un’amicizia oltre le canzoni

Non solo canzoni nella vita di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. La coppia, infatti, ha ricoperto il ruolo di opinionista nel Grande Fratello nip condotto da Barbara d’Urso facendo divertire davvero tanto il pubblico. Tra i due un’amicizia senza tempo dimostrata in tantissime occasioni come quando la zia Malgy è intervenuto a Verissimo di Silvia Toffanin per fare una sorpresa alla Zanicchi in occasione del suo 80esimo compleanno. Una volta entrato in studio, Malgioglio ha subito scherzato con la collega tirando in causa la regina Mina: “ho dimenticato una cosa importante, la foto di Mina su cui avevo scritto i miei migliori auguri”.

Una provocazione accolta dalla Zanicchi che ha replicato: “vengo a prendere questo autografo di Mina, ma io sono una grandissima ammiratrice di Mina, ho un suo ritratto tipo Madonna di Pompei”. Malgioglio ha poi parlato della carriera di Iva Zanicchi in un filmato video precisando: “questa signora rappresenti una delle voci più importanti che abbiamo in Italia”.



