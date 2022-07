Cristiano Malgioglio/ L’addio a Ivana Trump: “Donna meravigliosa: mi addolora che…”

Ci sarà anche Cristiano Malgioglio sul palcoscenico di “Cornetto Battiti Live 2022”, in onda questa sera su Italia 1 nel nuovo appuntamento della serie di eventi televisivi che ripropongono al pubblico a casa la musica e le emozioni del tour estivo itinerante di Radio Norba tra le piazze pugliesi. E, come è facile immaginare, il 77enne paroliere e cantautore siciliano sarà tra i nomi di punti della line-up di stasera, in coppia con Bianca Atzei con la quale ha peraltro collaborato di recente al suo nuovo singolo.

Chi è il fidanzato di Cristiano Malgioglio?/ La Malgi confessa:"Sono infedele di natura.."

Intitolato “Siamo tutte uguali” e portato proprio dalla stessa 35enne cantautrice milanese sul palco di “Battiti”, il singolo di Bianca Atzei si avvale del prestigioso featuring dell’istrionico Malgioglio. “La collaborazione? ‘Malgi’ era l’unico che potesse interpretare perfettamente il testo della canzone” aveva spiegato la cantautrice che ha ringraziato il paroliere ammettendo che grazie a lui “mi sono sentita libera di dire e di fare ciò che volevo, e per giunta con il sorriso”. Come si ricorda, “Siamo tutte uguali” è uno dei singoli estratti da “Veronica”, l’lp di contenente undici inediti e pubblicato dalla Atzei assieme a diversi colleghi, per un vero e proprio disco ricco di collaborazioni e duetti.

Cristiano Malgioglio "Fidanzato? Sto con ragazzo turco"/ "Convivenza? Abbiamo ripreso a vederci ma..."

CRISTIANO MALGIOGLIO, IL RICORDO DI IVANA TRUMP: “DONNA MERAVIGLIOSA, SONO ADDOLORATO”

Ad ogni modo negli ultimi giorni Cristiano Malgioglio, sempre molto attivo sui social network, ha fatto parlare di sé non solo per uno scatto apparso sul suo profilo Instagram ma anche per una ammissione in merito a un tumore maligno da cui era stato affetto. “Ho scoperto di averlo mentre mi spalmavo per caso la crema sulle gambe e ho visto un neo” ha rivelato il cantautore nel corso di una lunga intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, aggiungendo che poi lo scrupolo di farsi controllare ha consentito di arrivare subito a un intervento che gli ha salvato di fatto la vita altrimenti, a detta di Cristiano, avrebbe avuto “solo pochi mesi di vita”.

Cristiano Malgioglio, come ha scoperto di avere un tumore?/ "Spalmandomi la crema…"

Per quanto riguarda invece lo scatto che sta circolando da qualche ora sui social e postato da Malgioglio sul suo account Instagram, si tratta di una tenera dedica. Come sappiamo, nella giornata di ieri è venuta a mancare all’età di 73 anni Ivana Trump, ex moglie del miliardario statunitense e già inquilino della Casa Bianca. Già in passato Cristiano aveva avuto modo di raccontare alcuni episodi della loro amicizia: “Bella dolce, allegra, riservata… Una donna meravigliosa” ha scritto nella didascalia accanto alla foto (che lo ritrae assieme a Ivana Marie Zelníčková), aggiungendo poi che “la perdita di Ivana Trump mi addolora molto. Com’è triste la vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)













© RIPRODUZIONE RISERVATA