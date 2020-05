Cristiano Malgioglio/ Quarantena lontana dall’ansia fra musica e cucina (Verissimo)

Pubblicità

Cristiano Malgioglio ha vissuto una quarantena particolare: ha scelto di chiudere i ponti con il mondo esterno e di non concedersi nemmeno la visione di programmi che parlavano del Coronavirus. “Mi ha salvato dall’ansia”, ha scritto su Twitter, “mi bastano solo due TG. Il resto lo passo ascoltando musica, leggendo, telefonando, cucinando, pulendo la mia casa e guardando film. E sono felice”. Il paroliere italiano intanto sta lavorando al suo prossimo libro, anche se in ballo ci dovrebbe essere pure un disco. Così si vocifera negli ambienti, nonostante zia Malgy per ora non abbia detto nulla in merito. E poi c’è sempre la cucina, l’attenzione per la natura. Con la sua mascherina rosso fuoco, Malgioglio non dimentica mai di tutelare la propria salute e quella degli altri usando anche i guanti. Rigorosamente di cotone. “Un altro giorno sicuramente noioso come ieri”, scrive in un post su Instagram, “oggi preparerò una piccola parmigiana. Ho tanta voglia di guardare il mare. Mi piacerebbe andare dove ho girato il mio video Notte Perfetta. Niente Paesi esteri ma voglio godermi la mia bella Italia sperando che questo momento, ritorni ad essere un po’ più normale”. Il cantautore sente anche la nostalgia di Napoli e di tutte le città che ha avuto modo di osservare da vicino, vivere, nel corso della sua esistenza. “Ma soprattutto i miei amici, che non vedo da tempo”, conclude. Un messaggio nostalgico e pieno di emozioni quello della zia Malgy, che ha avuto subito delle risposte da altri volti noti che lo hanno conosciuto in vari programmi. “Dolce Cristiano mi manchi anche tu… è vero ci sentiamo al tel ma vederci sarebbe bellissimo e sarebbe anche la certezza che tutto finalmente è passato. Lo spero e me lo auguro”, commenta Lisa Fusco. Clicca qui per leggere il post di Cristiano Malgioglio

Pubblicità

CRISTIANO MALGIOGLIO: “DA BAMBINO NON HO MAI PIANTO”

La vita di Cristiano Malgioglio ha preso una piega diversa da quella che avrebbero voluto i suoi genitori. Il padre avrebbe preferito che non si occupasse di musica e la madre sognava di vederlo sposato con figli, con un lavoro sicuro. “Questo nonè mai successo, io non ho mai parlato di questo con i miei genitori”, ha detto a Silvia Toffanin alcuni mesi fa. Oggi, sabato 30 maggio 2020, Verissimo trasmetterà in replica l’intervista a Cristiano Malgioglio. Il paroliere italiano racconterà della sua infanzia e arriverà persino a commuoversi. “Da bambino non ho mai pianto, quando è venuta a mancare lei ho versato tutte le lacrime del mondo. Mi manca troppo perché era il mio pilastro”, ha detto parlando della madre e del legame bellissimo che avevano creato. La perdita della madre non è stata l’unica ad incrinare la vita di zia Malgy. Anche la sorella è scomparsa e il cantautore è stato costretto ad andare in cura per tre anni da un analista. “Mi sono curato con la musica però ho iniziato a scrivere dopo quattro anni”, ha detto ancora. Così ha ripreso a lavorare ed è andato al Grande Fratello, dove è risultato il vincitore morale. Il pubblico lo ama, lo cerca e Malgioglio sente di dover ringraziare le reti Mediaset per avergli dato questa possibilità, oltre che di avergli permesso di trasmettere un messaggio importante. “Io non l’avrei mai fatto, ma un giorno metto la crema alle gambe e vedo questo piccolissimo neo”, dice ancora, “in tv parlavano di prevenzione e io corro dal professor Mercuri che mi dice di toglierlo urgentemente”. Clicca qui per guardare il video di Cristiano



© RIPRODUZIONE RISERVATA