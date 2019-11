CRISTIANO MALGIOGLIO/ “Sogno di lavorare con Maria De Filippi” (Verissimo)

Cristiano Malgioglio di nuovo sulla cresta dell’onda. Il merito è del suo ritorno sulla scena musicale, dove ha lanciato di recente il remix del brano Dolceamaro (con Barbara d’Urso, peraltro). In un’intervista a Valerio Palmeri di Chi – che precede quella di oggi a Silvia Toffanin di Verissimo – Malgioglio ha annunciato l’imminente uscita di un nuovo singolo, per il momento ancora senza titolo, che l’ha visto collaborare con un anonimo cubano. “Sono indeciso fra Poquito poquito e Notte perfetta, lei cosa dice? Perché è un brano in italiano, spagnolo e inglese, è un brano che parte da Cuba, da questo autore famosissimo che ha scritto la musica perché è un mio grande fan e io ci ho messo le parole”. Alla domanda su come mai sia tornato a cantare, il paroliere risponde così: “È stato il mio grande tormento perché ascoltavo canzoni brutte e voci orrende che riuscivano a entrare nelle radio e uno come me, invece, veniva considerato vecchio dai discografici che preferivano sfruttare i ragazzi dei talent”. Qualche anno fa, nel tentativo di rilanciare la sua carriera, Cristiano si è rivolto a Lorenzo Suraci, patron di Rtl 102.5 e dell’etichetta discografica Baraonda, e il resto è storia. “Da lì è ricominciato tutto, per questo lo devo ringraziare”.

Cristiano Malgioglio “a suo agio” con Silvia Toffanin

Alla proposta del giornalista di giocare al gioco della torre, Cristiano Malgioglio si tira elegantemente indietro. Tra Barbara d’Urso, Piero Chiambretti, Mara Venier e Simona Ventura, Malgioglio non butterebbe proprio nessuno. “Piero mi ha cambiato pelle e mi ha fatto fare cose che avevo sempre sognato di fare, ha costruito su di me performance che nessuno avrebbe fatto. Barbara è una donna straordinaria, che sa sempre ottenere il massimo dalle persone, ha grande istinto, e poi ama giocare ed essere autoironica: la nostra versione di Dolceamaro è stato il vero tormentone dell’estate. Tra Mara e Simona? Piuttosto mi butto io! Amo molto Mara e devo il mio rientro in tv a Simona Ventura, le terrei vicino a me a vedere l’orizzonte”. Romanticismo a parte, Malgioglio ne approfitta per fare un excursus completo sulle colleghe e per lanciare una proposta: “E poi”, prosegue, “le dirò altre due donne che amo molto: Silvia Toffanin e Paola Perego, che hanno una grazia unica e ti fanno sentire il loro affetto anche nei pochi momenti di un’intervista. Così come mi piacerebbe lavorare un giorno con Maria De Filippi, è l’unica delle grandi con cui non ho mai lavorato”.

