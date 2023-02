Cristiano Malgioglio: “Vorrei avere 10 mariti”/ “In amore mi piace tradire”

Cristiano Malgioglio, ospite della trasmissione televisiva di Rai Uno “Ciao Maschio”, condotta da Nunzia De Girolamo, si è raccontato a tutto tondo, mettendo a nudo la sua personalità e il suo rapporto con i sentimenti. L’ha fatto partendo dalle sue origini, a proposito delle quali ha asserito: “Sono felice di essere nato diverso, perché sono un uomo libero e sempre distante dalla volgarità. Questo è forse l’aspetto che mi ha salvato in questo lavoro”. A proposito della sua omosessualità, l’artista ha rivelato di averla scoperta “molto tardi. Io e i miei genitori non ne abbiamo mai parlato, ma ammetto che la mia camera era piena di foto di Marlon Brando e James Dean e, quando mio padre le vedeva, si chiedeva perché non appendessi quelle di Marilyn Monroe e delle attrici del tempo”.

Parlando della sua sfera emotiva, Cristiano Malgioglio si è poi definito “un maschio normale. Ho la sensibilità femminile e la testa da donna. Scrivo, ragiono e mi comporto da donna. Io sono così, forse non mi capisco neanche io. Però, sono una persona felice, non porto rancore a nessuno. Sono gioioso e ironico”.

CRISTIANO MALGIOGLIO: “HO SEMPRE LASCIATO LIBERTÀ IN AMORE, MI PIACE TRADIRE”

Successivamente, di fronte alle telecamere di “Ciao Maschio”, Cristiano Malgioglio ha svelato un altro “retroscena” su di sé: “Non so dire le parolacce, non le capisco neanche. Sono sempre stato molto educato, ho avuto genitori meravigliosi e questo mio modo di essere, dopo anni di carriera, mi ha portato a cambiare in continuazione. Sono sempre stato diverso dagli altri, per questo posso dire di non avere colleghi nel mondo dello spettacolo, ma soltanto amici. Questa è una cosa che a me piace, mentre mi viene l’ansia se mi chiamano ‘Maestro’. Sicuramente lo fanno per una forma di rispetto, ma a me basta essere chiamato ‘Malgi’ o ‘Cristiano'”.

In amore, Cristiano Malgioglio ha “sempre lasciato la libertà al partner. Le mie relazioni sono sempre state a distanza. A me piace tradire, fedele proprio mai! Se io avessi potuto avere 10 mariti, li avrei presi tutti quanti contemporaneamente… È bellissimo tradire! I maschi di oggi, peraltro, hanno una marcia in più: viaggiano e conoscono il mondo”.











