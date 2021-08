Cristiano Ronaldo “Grazzie tiffosi”/ Fan ironici sui social: “Ha cambiato la Giuve”

Cristiano Ronaldo ha salutato la Juventus per tornare al Manchester United, e l’addio dell’asso lusitano ai colori bianconeri ha regalato, oltre a fiumi di lacrime, anche alcuni strafalcioni ortografici. Il nuovo attaccante dei Red Devils ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram un lungo messaggio rivolto proprio a quelli che sono ormai i suoi ex supporters, ringraziandoli per i tre anni trascorsi a Torino. Un post correlato da una foto che ha fatto il giro del web sia per l’importanza del momento, sia, come detto sopra, per gli errori ortografici. Ronaldo ha infatti scritto “grazzie”, con appunto due zeta, e “tiffosi”, con due lettere effe, ricordando poi tutte le soddisfazioni tolte e le emozioni vissute in questi 36 mesi.

“Oggi parto da un club fantastico, il più grande d’Italia – ha scritto il centravanti 36enne sulla sua pagina ufficiale Instagram seguita da più di 330 milioni di persone in tutto il mondo – e sicuramente uno dei più grandi di tutta Europa. Ho dato il mio cuore e la mia anima per la Juventus e amerò sempre la città di Torino fino ai miei ultimi giorni. I “tiffosi bianconeri” mi hanno sempre rispettato e ho cercato di ringraziare quel rispetto lottando per loro in ogni partita, in ogni stagione, in ogni competizione”.

CRISTIANO RONALDO E IL POST D’ADDIO RICCO DI ERRORI: DOPO 12 ANNI IL RITORNO ALLO UNITED

E ancora: “Alla fine, possiamo tutti guardare indietro e realizzare che abbiamo ottenuto grandi cose, non tutto quello che volevamo, ma comunque abbiamo scritto una bella storia insieme. “Juve, storia di un grande amore. Bianco che abbraccia il nero. Coro che si alza davvero. Juve per sempre sara…” sarò sempre uno di voi. Ora fai parte della mia storia, come sento di essere parte della tua. Italia, Juve, Torino, tiffosi bianconeri, sarete sempre nel mio cuore”.

Inutile sottolineare come l’errore sia divenuto virale di pari passo alla notizia dell’addio alla Juventus di CR7; il portoghese è tornato all’Old Trafford dopo 12 anni, avendo lasciato il Manchester United nel 2009 per trasferirsi al Real Madrid, prima dello sbarco torinese nel 2018. Numerosi i fan che hanno commentato in maniera ironica il saluto di Cr7 come ad esempio chi ha scritto: “SONO ARRIVATO PER CAMBIARE LA GIUVE MA LA GIUVE HA CAMBIATO ME”, e ancora “Preggo”, ma anche “Ultima perla”, un altro “Grazzie giuve”, e uno che aggiunge “Ecampus è servita”, riferendosi al famoso spot dell’università online di CR7, che ovviamente è totalmente esclusa dalla questione.

