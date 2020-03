Cristiano Ronaldo, mamma Dolores Aveiro ricoverata d’urgenza/ Ictus per la 65enne

La mamma di Cristiano Ronaldo è stata ricoverata stamattina a causa di un ictus. Stando a quanto riferito in questi ultimi minuti dai principali quotidiani online, a cominciare da Sportmediaset, la signora Dolores Aveiro, madre del talento portoghese, si trova al momento presso l’ospedale Doctor Nelio di Mendonça de Funchal, in Portogallo, in condizioni critiche. Dolores ha 65 anni, ed ha iniziato a sentirsi male stamattina, attorno alle ore 5:30. Visto che il dolore diventava sempre più forte, i famigliari hanno deciso di allertare il pronto soccorso. A quel punto i medici sono giunti presso l’abitazione della mamma di CR7, per poi ricoverarla d’urgenza. Le informazioni che ci giungono parlano di Dolores stabile e cosciente, ma i medici del nosocomio dove si trova la donna non si sbilanciano, e la prognosi, come è giusto che sia per questi casi di gravità, resta riservata. I sanitari hanno infatti spiegato che dovranno passare almeno dodici ore prima di avere dei risultati che siano positivi (come si spera), o negativi.

CRISTIANO RONALDO, MAMMA COLPITA DA ICTUS: L’ASSO PORTOGHESE GIOCHERA’ DOMANI SERA?

L’ictus ischemico che ha colpito la donna è causato solitamente da un coagulo sanguigno che si trova nel cervello, e in molti casi può essere addirittura letale se non preso in tempo. La signora Dolores Aveiro aveva già fatto preoccupare per le sue condizioni fisiche ad inizio del mese di febbraio, quando aveva spiegato di essersi sottoposta a radioterapia dopo che era stata operata al seno per un tumore. “Sto lottando per la vita”, aveva spiegato in quell’occasione. La notizia, diffusa dalla stampa portoghese, giunge a poche ore dalla partita contro il Milan, il ritorno della semifinale di Coppa Italia, in programma domani sera all’Allianz Stadium. Attualmente Cristiano Ronaldo risulta essere ancora in Italia, costantemente informato dai famigliari, ma non è da escludere che in caso di aggravarsi delle condizioni fisiche della donna non possa volare in Portogallo.

