Cristiano Ronaldo, mistero sull’annuncio della Roma/ “Potrebbe arrivare il 7 luglio…”

DI LIVIO E LA DATA DELL’ANNUNCIO DI CRISTIANO RONALDO ALLA ROMA

Il futuro di Cristiano Ronaldo è un mistero sempre più fitto, alimentato da indiscrezioni, rumors e voci che si rincorrono. Soprattutto a Roma, dove si accarezza il sogno di riportare in Italia il fuoriclasse portoghese. C’è chi è convinto che l’affare possa andare in porto, tanto da svelare la data del possibile annuncio. Non un esperto di calciomercato, né un tifoso sognante, ma un addetto ai lavori. Si tratta di Angelo Di Livio, che ai microfoni di Retesport ha sganciato una bomba. “Ho conferme da più fonti che la Roma stia tentando di ingaggiare Cristiano Ronaldo”.

L’ex laterale ha scoperto anche la possibile data dell’annuncio del colpo di calciomercato: il 7 luglio. Dunque, non il 29 giugno come riportato da Laura Barth. A tal proposito, Angelo Di Livio ha spiegato: “Mi dispiace che sui social se la siano presi con Laura Barth. Il suo errore è stato quello di dire che il 29 giugno ci sarebbe stata una presentazione”. Le cose starebbero diversamente secondo le informazioni raccolte dall’ex calciatore.

DI LIVIO “CRISTIANO RONALDO ALLA ROMA? UNO DEL CLUB MI HA DETTO…”

“In realtà da quanto ho saputo nei giorni scorsi e che mi è stato ribadito nel corso del programma Rai, la Roma sta realmente tentando di ingaggiare Cristiano Ronaldo”, ha spiegato Angelo Di Livio a Rete Sport. Ma appunto non si è limitato a confermare la presunta trattativa. “Il 7 luglio potrebbe essere la data dell’annuncio di Cristiano in giallorosso”. Una data non casuale, come evidenziato dallo stesso Di Livio: è il “giorno in cui si potrà vedere la Coppa della Conference all’Olimpico”. Non sono, dunque, semplici indiscrezioni quelle riguardanti il possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Roma.

“Tanti ex calciatori ne parlano, tanti procuratori lo affermano”. Le rivelazioni di Angelo Di Livio non si fermano qui. Ha, infatti, approfondito la questione con “un caro amico che lavora in ambito televisivo”, il quale ha saputo “della trattativa Cristiano Ronaldo da una figura molto importante del club giallorosso nel corso di una cena di qualche giorno fa”. Così i tifosi della Roma hanno un’altra data da segnare sul calendario: quella del 7 luglio…











