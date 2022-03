Cristina Danesi e Mattia Viteritti, sono rimasti insieme? Matrimonio a prima vista 2022/ Avvio difficile ma..

Cristina Danesi e Mattia Viteritti, avvio difficile ma…

Cristina Danesi e Mattia Viteritti, i due lombardi protagonisti di “Matrimonio a prima vista Italia 2022” non sembravano essere partiti con il piede giusto in questa particolare avventura. La ragazza, desiderosa di trovare l’amore dopo avere sofferto per la perdita di entrambi i genitori, si era infatti lasciata condizionare dalla prima impressione, tutt’altro che positiva, nei confronti di quello che sarebbe poi diventato suo marito. Lei, infatti, era convinta che lui fosse decisamente più vecchio e non lo riteneva adatto a lei. In realtà, lui ha 34 anni, lei 30.

Nel momento in cui lei si è resa conto di essersi sbagliata, la situazione è decisamente migliorata. Una volta iniziata la convivenza, Cristina Danesi e Mattia Viteritti sono entrati in sintonia, ma anche questo coinvolgimento è durato poco. La trentenne, infatti, è partita come se niente fosse per una vacanza che aveva prenotato tempo prima con un’amica lasciando a casa il consorte. Questa decisione ha sconfortato l’uomo, di professione libero professionista, che non ha potuto non pensare che quello potesse essere il colpo di grazia per il loro rapporto.

Cristina Danesi e Mattia Viteritti di “Matrimonio a prima vista Italia 2022”: quale sarà la decisione finale?

Il ritormo a casa di Cristina dopo la vacanza trascorsa con l’amica non ha certamente contribuito a calmare gli animi con il marito. Lui, infatti, non ha nascosto di essersi sentito abbandonato, ma le ha fatto presente di non avere ritenuto corretto il comportamento della ragazza. Al suo posto, infatti, lui avrebbe annullato tutto, consapevole che ci fosse un rapporto da tutelare e da fare crescere.

La Danesi, però, non lo ha fatto ed è rimasta convinta di essersi mossa nel modo migliore. La tensione tra i due è stata forte, ma questo non ha influito sulla loro scelta finale. Entrambi, infatti, non con poca sorpresa, hanno deciso di proseguire il loro cammino insieme, con grande gioia degli esperti.

