Cristina Fiorita è una delle concorrenti della trasmissione Io Canto Generation che vedrà questa sera la finale dell’ambita competizione con ragazzi dai 10 ai 15 anni che si sfideranno per vincere e coronare il proprio sogno. Conduce Gerry Scotti e lo show verrà trasmesso su Canale 5 in prima serata, parliamo di una trasmissione che sta raggiungendo ottimi ascolti.

Un grande successo con il conduttore e un parterre di giuria vip che ogni settimana analizza le prove dei piccoli e giovani talenti e c’è curiosità per vedere chi sarà la vincitrice o il vincitore della trasmissione. Per loro anche un ambito premio, come nella prima edizione della competizione. Ma andiamo a conoscere meglio chi è Cristina Fiorita.

Cristina ha 14 anni e frequenta il liceo classico B.Telesio di Cosenza e con Io Canto Generation ha fatto il suo debutto nel mondo della televisione. Cristina fa parte della squadra di Lola Ponce e fin da subito hanno notato le sue performance apprezzando sia le sue abilità canore che quelle sul palco. Anche la giuria ha confermato di apprezzare molto la ragazza.

Cristina Fiorita a Io Canto Generation, le ultime

Rispetto alle previsioni Cristina Fiorita non sembra essere tra le favorite per la competizione finale ma magari potrebbe regalare una grandissima sorpresa. Cristina ha visto la sua passione crescere grazie alla sua famiglia ed ha cominciato a lavorare presso l’accademia musicale di Verdiana Zangaro, recente neo concorrente (e vincitrice) di Tale e Quale Show. Da lei ha appreso alcune qualità e Cristina Fiorita ha evidenziato una netta crescita durante la trasmissione.

Una voce intensa e una gran bella interpretazione, Cristina ha emozionato e in molti hanno apprezzato le sue doti. In particolare Cristina ha accumulato una grande passione verso la musica grazie a sua sorella maggiore Elisabeth, anch’egli grande appassionata di canto. Ora ci sarà un’ultima grande performance e i suoi cittadini non vedono l’ora di rivederla all’opera. Ovviamente è stato finora emozionante con Cristina che è alla sua prima esperienza televisiva.

Specialmente in semifinale tanti hanno apprezzato Cristina e sia sui social che la giuria hanno apprezzato la sua prova e in particolare hanno fatto scalpore le parole di Fabio Rovazzi che – al termine della sua esibizione – ha dichiarato: “Ci siamo chiesti ascoltandola, ma finora dov’era? Oggi Cristina è entrata prepotentemente tra le possibili vincitrici”.