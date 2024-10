Antonio Lobuono, Sofia Tarantino, Viola Scalzo e Cristina Fiorita prosegueno la loro avventura a Io Canto Generation 2024, il talent show condotto con grande successo da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. I quattro talenti entranti nella squadra di Lola Ponce si sono fatti notare ancora una volta durante l’ultima puntata del programma conquistando il plauso prima della giuria, composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi, e poi del pubblico che li ha votati facendoli piazzare tra i primi posti della classifica finale.

Antonio Lobuono, il duetto con Lola Ponce a Io Canto Generation 2024

A rompere il ghiaccio per la squadra di Lola Ponce a Io Canto Generation 2024 è stato proprio Antonio Lobuono, il giovane talento di soli 12 anni originario di Bari, che durante la prima puntata del talent si è fatto subito notare per un’ottima prova canora sulle note di “Vabbè Ciao” di Alfa. Durante l’ultima puntata il giovane si è confrontato con “Malinconia Settembre” dei Pinguini Tattici Nucleari ricevendo il plauso della giuria. A cominciare da Fabio Rovazzi che, a nome di Michelle Hunziker, ha detto: “una cosa che stavo notando che è quando sul palco ha una dote nel distribuire gioia e rendere tutti felici in modo incredibile. Ti stai muovendo sempre meglio sul palco”.

Non solo Fabio Rovazzi gli ha anche chiesto: “ma durante l’esibizione degli altri sei preoccupatissimo. Come mai?” con il cantante che ha replicato “c’è sempre un pò di ansia, è una trasmissione televisiva”. Infine la votazione: “ti abbiamo dato un voto altissimo: è un 18!”, mentre Orietta Berti: “ci siamo consultati, noi abbiamo pensato di darti un bel 27″.

Sofia Tarantino emoziona con Without You in coppia con Lola Ponce

Prosegue l’avventura a Io Canto Generation 2024 anche per Sofia Tarantino che duettato con la caposquadra Lola Ponce sulle note di “Without you” di Mariah Carey. Un’esibizione da pelle d’oca in cui coach ed allieva hanno dato il massimo con guizzi canori davvero degni di nota. Il voto della giuria: Fabio Rovazzi “appena sali esce chi sei davvero, hai un talent straordinario, sei stata veramente brava. Abbiamo deciso di darti entrambi 17, ma lavora un pochino sul lasciarti andare di più sul palcoscenico”.

Anche Iva Zanicchi si complimenta con entrambe, compresa Lola Ponce: “Lola qui è stata fenomenale, Lola è stata determinante, abbiamo dato 27!”. Un totale di 45 voti che hanno permesso alla squadra di Lola Ponce di passare alla prossima puntata di Io Canto!

Viola Scalzo, da Biella alla conquista di Io Canto Generation 2024

Durante la puntata spazio anche a Viola Scalzo che si è esibita nella tranche finale di Io Canto Generation sulle note di un evergreen della musica italiana. Si tratta di Amore disperato di Nada che la giovane ha reinterpretato alla grande conquistando pubblico e giuria. La giovane undicenne di Magnano oltre alla passione per la musica, ama il teatro, suona il pianoforte e adora gli animali.

Cristina Fiorita, l’invito di Orietta Berti: “tira fuori la personalità”

Infine c’è anche Cristina Fiorita che ad inizio puntata è tornata sul palco di Io Canto Generation per interpretare “Vivimi” di Laura Pausini in coppia con la caposquadra Lola Ponce. Prima però la giovane Cristina ha raccontato come è nata la sua grande passione per il canto: “ho questa passione da quando ero molto piccola. Mi è stata trasmessa da mia sorella e nel salone di casa organizzavamo degli spettacoli per i parenti, sapevamo tutto l’album di Giorgia a memoria. Il mio sogno è quello di fare la cantante nella mia città del cuore: New York”.

Dopo il duetto con Lola Ponce è il momento dei voti della giuria. Michelle Hunziker: “si vede che stai studiando molto, sei stata bravissima. Per noi prendi un 17″. Poi è la volta di Orietta Berti che a nome di Iva Zanicchi ed Al Bano: “noi ci consultiamo sempre e pensiamo che Cristina si merita un bel 27. Non devi mai imitare affermare le colleghe affermate, devi essere personale. Tira fuori la tua personalità”.