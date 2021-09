Cristina Marino e Myriam Catania, moglie ed ex Luca Argentero/ “Grande compagno”

Cristina Marino e Myriam Catania sono rispettivamente la moglie ed ex moglie di Luca Argentero. L’ex concorrente del Grande Fratello, oggi attore di cinema e fiction di successo, ha avuto due grandi amori peraltro sfociati anche in due matrimoni. Il primo è stato quello con Myriam Catania, attrice e doppiatrice, nipote di Simona Izzo che lo scorso anno si è fatta conoscere dal grande pubblico per aver partecipato al Grande Fratello Vip 5. L’incontro tra Myriam e Luca avviene nel 2004: un grande amore che cinque anni dopo li porta al grande passo del matrimonio. Una cerimonia semplice e lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo quella scelta dalla coppia che ha sempre preferito evitare il clamore mediatico. Un grande amore quello nato tra i due attori, ma nel 2016 arriva la notizia della separazione. “Stiamo affrontando un percorso di separazione ormai da mesi, ma con grandissimo amore e rispetto reciproco. Le persone con cui possiamo essere visti o fotografati non sono le cause del nostro esserci lasciati – è trascorso tanto tempo: fanno parte del normale percorso di vita di due ragazzi di 38 e 36 anni… Ci diciamo tutto: né io né lei abbiamo scoperto qualcosa dai giornali” le dichiarazioni dell’attore dalla pagine di IoDonna.

L’amore finisce, ma non l’affetto. L’ha precisato più volte proprio Myriam Catania che lo scorso anno nella casa del GF VIP ha raccontato: “eravamo davvero belli insieme, eravamo felici. Abbiamo passato insieme gli anni più belli della nostra vita, dai 24 ai 35. È il periodo più bello che ci sia, il più entusiasmante, dove si rischia di più, dove si ha di più. Luca è stato un grande compagno, parlerò sempre bene di lui”.

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino: l’incontro sul set

Dopo il dolore arriva sempre un nuovo raggio di sole. Così è stato nella vita di Luca Argentero che nel 2015 proprio sul set cinematografico della commedia ‘Vacanze ai Caraibi’ conosce Cristina Marino. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due. Per la stampa del gossip è stato proprio l’incontro con la Marino la goccia che ha fatto traboccare il matrimonio dell’attore con Myriam Catania, anche se questa versione è sempre stata smentita dai diretti interessati. Sta di fatto che tra Cristina e Luca scoppia la passione e dopo pochissimo tempo i due decidono di andare a vivere insieme.

Nel 2019 Luca Argentero e Cristina Marino annunciano che diventeranno genitori. Nel 2020, in piena pandemia da Coronavirus, Cristina Marino dà alla luce la piccola Nina Speranza, la figlia tanto voluta da Luca Argentero. “Mi piacerebbe avere tre di figli. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio” – ha raccontato l’attrice. La coppia ha sorpresa poi ancora una volta qndo, il 5 giugno 2021, si è sposata a sorpresa a Città della Pieve, paesino umbro dove la coppia risiede da anni.



