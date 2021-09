Cristina Marino: “Secondo figlio? Mi piacerebbe molto”/ “Luca Argentero è un papà…”

Cristina Marino e Luca Argentero pronti ad allargare la famiglia? Belli e innamorati, i due attori sono diventati genitori della piccola Nina poco più di un anno fa. La coppia che ha coronato il proprio amore anche con il matrimonio, si è concessa un’estate di relax in giro per l’Italia. Con la fine delle vacanze e il ritorno alla normalità, la Marino ha risposto ad alcune domande dei fans su Instagram svelando di sognare il secondo figlio.

“Vorresti altri figli?”, le ha chiesto qualcuno. “Mi piacerebbe molto”, ha risposto Cristina che ha svelato anche di essere tornata sul set. In Luca, Cristina Marino ha trovato l’uomo della sua vita con cui formare una famiglia con la nascita della piccola Nina. Ma Argentero che tipo di papà è? “Luca è un papà incredibile. Fa tutto quello che è necessario a Nina”, ha raccontato Cristina.

Cristina Marino e Luca Argentero, il sogno di una famiglia numerosa

La storia d’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino continua a far sognare i fans. Dopo essersi incontrati sul set, tra i due è nato l’amore vissuto sempre lontano dalle luci dei riflettori. La coppia, da sempre molto riservata, ama tuttavia condividere anche alcuni momenti di vita insieme facendo sognare i fans. Una famiglia unita che potrebbe allargarsi ancora tra qualche tempo.

Cristina, del resto, in un’intervista al settimanale Gente, aveva raccontato il sogno di avere tre figli per poi aggiungere: “Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura”.

