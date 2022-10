Cristina Quaranta provoca Luca Salatino al GF VIP sui massaggi di Nikita/ Lui sbotta e vuole abbandonare

Cristina Quaranta e lo scontro con Luca Salatino al GF VIP

Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 2022 si è scontrata con Luca Salatino per un massaggio di Nikita Pelizon. Cosa è successo? Tutto è iniziato quando Luca Salatino ha lamentato un dolore al collo e la Pelizon si è offerta di fargli un massaggio. Fin qui nulla di strano se non fosse che la bella Nikita si è avvicinata troppo all’ex tronista di Uomini e Donne. Nella casa il massaggio ha creato una divisione tra gruppi con Luca che ha letteralmente sbottato verso la Quaranta ed Elenoire Ferruzzi: “che vi importa? Ho 30 anni, sono un adulto. Faccio quello che mi pare”. Poco dopo è stata proprio l’ex velina di Striscia La Notizia a raggiungere Luca per spiegare il suo punto di vista: “se io fossi stata Nikita, da donna, non mi sarei permessa nemmeno di toccarti per non mancare di rispetto alla persona che sta a casa e che guarda. Per te non c’è malizia, ma vuoi scommettere che la tua fidanzata a casa dirà ‘Brava la Quaranta che è solidale con le donne'”.

Perchè Luca Salatino vuole lasciare il Grande Fratello Vip?/ Il motivo dietro la crisi del concorrente

Le parole di Cristina non hanno però fatto cambiare idea a Luca che ha sbottato: “ma è la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o non pensa? Lo saprò cosa è giusto o no? Me lo devi dire tu quello che è giusto o sbagliato per me? Ma che ca**o te ne frega. Se uno sta a piangere ogni giorno per la sua ragazza, un motivo c’è”.

Luca Salatino attratto da Nikita Pelizon?/ Cristina Quaranta insinua il dubbio ma...

Cristina Quaranta: “volevo far riflettere Luca Salatino, ma…”

La discussione tra Cristina Quaranta e Luca Salatino per i comportamenti con Nikita è letteralmente sfuggita di mano all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022. La ex velina di Striscia La Notizia poco dopo si è confidata con gli altri vipponi: “volevo farlo arrivare ad una riflessione che l’ha mandato nel pallone e questa cosa mi dispiace, ma non è stata fatta apposta. Non sono una che premedita, io se ho da fare un discorso con una persona con cui spero di comunicare”.

Non solo, la Quaranta si è confrontata anche con Nikita: “stavamo parlando io, lui Antonino e Charlie. Abbiamo fatto l’esempio di cosa poteva dar fastidio e ho premesso ‘ti faccio una provocazione’ e ti ho preso d’esempio”. La Pelinzon precisa alla ex velina “se avete una sensazione venite a dirlo a me così io rifletto perchè magari io non mi rendo conto”. La Pelizon: “non mi piace quando un gruppo si scaglia contro un’altra persona, io sono molto per il vivi e lascia vivere. Allora perchè io non devo abbracciare una persona che è stata appena aggredita da tutto un gruppo e in più non mi metto a creare divisioni. Io l’amicizia con la A maiuscola ha un valore importantissimo tanto è che ho 3 amiche”. Sul finale la Pelizon ha precisato: “ha senso provocarlo? Già lui sta male e piange per la fidanzata”, ma la Quaranta si è difesa dicendo “non sapevo che piangesse”.

Luca Salatino e Soraia Ceruti si sposano?/ La proposta al Grande Fratello Vip 2022...

© RIPRODUZIONE RISERVATA