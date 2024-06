Cristina Scuccia è fidanzata?/ “L’amore arriverà, adesso mi prendendo del tempo per me stessa”

Cristina Scuccia è fidanzata? E’ questa la domanda che in molti si continuano a fare, la curiosità del pubblico verso le vicende amorose dell’ex Suor Cristina è ancora notevole. Dopo essersi spogliata dai voti, la vincitrice di The Voice ha debuttato in televisione nel reality show L’Isola dei Famosi.

Proprio all’interno del programma, Scuccia aveva lasciato intuire di aver da poco iniziato una relazione: “Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza” aveva dichiarato senza specificare si trattasse di un uomo o di una donna: “Avevo paura d’essere sbagliata. Sento gli occhi addosso degli altri, ma loro non vivono la nostra vita. Non bisogna vergognarsi” aveva aggiunto durante il suo percorso nel programma. I rumor avevano parlato di una relazione con una donna, ma l’ex suora non ha mai confermato o smentito la notizia.

Cristina Scuccia e il gossip sulla sua vita privata: ha una relazione?

Dopo il suo percorso all’Isola dei Famosi, diversi fan hanno cominciato a formulare ipotesi sulla vita privata della cantante. In molti vogliono sapere se Cristina Scuccia sia o meno fidanzata, ma l’ex suora ha lasciato intendere di volersi prendere solo del tempo per se stessa.

Dopo aver abbandonato il velo, la stella di The Voice ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Spagna, una scelta presa perché si sente in una nuova fase della sua vita in cui vuole prendersi del tempo solo per se stessa e goderselo, lasciando però uno spiraglio aperto all’amore, anche se per il momento ci sono solo musica, famiglia e amici. Scuccia, dunque, non sembra essere fidanzata ma comunque si lascia aperta la possibilità di amare.

