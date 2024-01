CRISTINA TENUTA E ALESSANDRO VICINANZA, UOMINI E DONNE/ Lei chiude: Maria le dà ragione, Tina e Tinì…

Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza dividono Maria De Filippi e Tina Cipollari

Cristina Tenuta, dopo essere rientrata in studio nella puntata di Uomini e Donne del 19 gennaio, spiega che avrebbe lasciato il programma con Alessandro Vicinanza. “Non capisco il gesto di Alessandro di andare a sedersi mentre io ero al centro dello studio. Non mi è piaciuto ciò che ha detto”, esplode Cristina a cui Maria De Filippi dà ragione. “Lo stanno stressando“, interviene Maria De Filippi. “Tu hai un problema su Alessandro. Ha tutte le ragioni Cristina. Lei ti dice che ci è rimasta male per il tuo gesto di andare a sedersi e tu rispondi che lei ha parlato con Roberta. Lei l’ha chiamata dalla finestra e quando Cristina diceva che non le interessavi. Tu strumentalizzi questa cosa e la accusi del fatto che sarebbe uscita con te“. sbotta Maria De Filippi.

“Io vedo la falsità di Cristina nei confronti delle altre donne, la sua non delicatezza nel mettersi in mezzo. Hai dormito con Alessandro e non avete avuto alcun tipo di intimità. Hai chiuso ed ora ti vedo delusa, ma non c’è amore e non ti piace neanche fisicamente“, dice Tinì. “Ho detto che Alessandro non è il mio prototipo di uomo ma mi attrae”, puntualizza Cristina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza: nuovi dubbi a Uomini e Donne

Nuovo capitolo della storia tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta che tornano ad essere protagonisti anche della puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 19 gennaio. Nella puntata del 18 gennaio, Alessandro aveva ammesso di essere fortemente interessato a Cristina al punto da averle concesso l’esclusiva aggiungendo, però, di non essere innamorato e di dover sciogliere alcuni dubbi. Un atteggiamento, quello di Alessandro che fa infuriare Roberta Di Padua che lo accusa di averlo preso in giro ma anche Gianni Sperti che non crede all’interesse di Alessandro.

Gianni Sperti, infatti, gli ricorda che, sin dai primi giorni in cui ha manifestato il suo interesse per Cristina, lo ha fatto come se fosse realmente innamorato. L’atteggiamento del cavaliere salernitano ha fatto nascere diversi dubbi anche in Cristina Tenuta.

La decisione di Cristina Tenuta su Alessandro Vicinanza

Cristina Tenuta ha così deciso di non concedere più l’esclusiva ad Alessandro Vicinanza e, delusa dall’atteggiamento del cavaliere salernitano, decide di ritirare l’esclusiva che gli aveva concesso dopo aver capito di essere interessata al punto da aver dormito anche con lui. Cristina ha poi lasciato lo studio per poter riflettere.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Cristina rientra in studio chiedendo scusa a Maria De Filippi per essersi allontanata. La dama, poi, svela quelle che sono le sue intenzioni ovvero portare avanti la conoscenza per poter capire effettivamente cosa prova per Alessandro.











